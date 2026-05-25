За 4 роки ринок e-commerce в Україні зріс майже вдвічі: на яких платформах купують найчастіше?. ІНФОГРАФІКА

У 2025 році українці здійснили близько 196 млн онлайн-покупок на загальну суму приблизно 256 млрд грн, що на 7-10% більше, ніж роком раніше. Середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 грн.

Про це йдеться у дослідженні WayForPay від 25 травня, повідомляє Forbes.

Порівняно з 2023 роком ринок e-commerce в Україні зріс приблизно на 18-22%, а відносно 2021 року ‒ майже у 1,8 раза.

Близько 60% онлайн-покупок українці здійснюють зі смартфонів, зазначають дослідники. Водночас Apple Pay та Google Pay вже формують приблизно 55-65% усіх онлайн-оплат.

Безготівкові розрахунки та структура онлайн-оплат

Дані Національного банку свідчать про подальше зростання безготівкових розрахунків. У 2025 році частка безготівкових операцій картками за сумою сягнула 65,4%, а за кількістю ‒ 95,5% проти 64,5% та 94,6% відповідно у 2024 році. Частка онлайн-оплат товарів і послуг становила 13,9% усіх карткових операцій.

У сегменті локального e-commerce у 2025 році українці здійснили 145-155 млн онлайн-транзакцій на 160-175 млрд грн. Середній чек в українських інтернет-магазинах становив 1150-1250 грн.

Серед платформ лідерами за активністю покупців залишаються Rozetka, Prom, Epicentr, Allo, Makeup та Kasta. Найшвидше у 2025 році зростали категорії здоров’я та фармацевтики, доставки їжі, цифрових сервісів і книг.

Cross-border покупки та витрати в іноземних магазинах

У НБУ також зафіксували зростання середнього чека безготівкових операцій. Середня сума оплати товарів і послуг в інтернеті зросла до 608 грн проти 561 грн роком раніше. У торговельній мережі цей показник становив 354 грн, а перекази з картки на картку ‒ 1864 грн.

Водночас українці продовжують збільшувати витрати в іноземних онлайн-магазинах. За оцінками WayForPay, у 2025 році вони витратили на cross-border покупки 90-120 млрд грн. Кількість транзакцій становила 40-55 млн, а середній чек ‒ 2100-2600 грн, що майже вдвічі більше, ніж у локальному e-commerce.

Частка cross-border покупок уже становить близько 30-35% усіх онлайн-оплат українців, а обсяг оплат в іноземних магазинах зріс на 20-35% порівняно з 2024 роком. Найчастіше українці купують товари в магазинах із Китаю, Польщі, США, Німеччини та Туреччини.

