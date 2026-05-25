Гривня зміцнилася щодо долара, але впала щодо євро: курс валют на 26 травня

Після оновлення історичного мінімуму в понеідлок, 25 травня, курс гривні щодо долара на 26 травня зміцнився майже на 2 копійки, але просів щодо європейської валюти практично на 20 копійок, свідчать дані Національного банку України.

Так, за підсумками торгів на міжбанку, НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 26 травня:

до долара США – 44,2447 грн (проти 44,2619 грн 25 травня);

до євро – 51,5274 грн (проти 51,3305 грн 25 травня).

Нагадаємо, 25 травня курс гривні до долара встановив історичний мінімум на рівні 44,2619 грн/$.

Загалом 25 травня під час азійських торгів долар утримувався поблизу тижневого мінімуму, оскільки очікування щодо угоди про відновлення роботи Ормузької протоки сприяли зниженню цін на нафту нижче рівня $100 за барель.

Раніше повідомлялося, що українці скоротили купівлю валюти до мінімуму за понад пів року.

Регулювання курсу

Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.