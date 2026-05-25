Долар слабшає на тлі очікувань щодо угоди про відкриття Ормузької протоки
25 травня під час азійських торгів долар утримувався поблизу тижневого мінімуму, оскільки очікування щодо угоди про відновлення роботи Ормузької протоки сприяли зниженню цін на нафту нижче рівня $100 за барель.
Водночас США стримано оцінюють шанси швидкого прогресу в переговорах з Іраном, повідомляє Reuters.
Індекс долара США, який відображає його вартість щодо кошика з шести основних валют, знизився на 0,1% до денного мінімуму 98,95. Це є найнижчим рівнем з 18 травня.
Щодо єни долар США знизився на 0,2% до 158,9 єни. Євро зріс на 0,3% до $1,1636, а британський фунт піднявся на 0,3% до $1,3476.
Австралійський долар додав 0,5% і досяг $0,7162, тоді як новозеландський долар зріс на 0,4% до $0,5869.
Біткойн зріс на 0,5% до $76 961,76, тоді як ефір залишився без змін на рівні $2 091,65.
"Є ранні ознаки того, що ринкові настрої щодо ризику залишаються підтриманими. Ранні торги в Сіднеї свідчать про широке послаблення долара США, що сприяє зростанню більш ризикових валют, таких як австралійський долар", ‒ зазначили аналітики Westpac.
На ринках зберігається обережний оптимізм щодо можливого досягнення угоди в майбутньому.
"Ринки демонструють надзвичайне терпіння в очікуванні відчутного прориву, однак базовий сценарій угоди залишається чинним, а новини вихідних додають впевненості, хоча часові рамки залишаються невизначеними", ‒ пояснив керівник досліджень Pepperstone Group Ltd у Мельбурні Кріс Вестон.
Нагадаємо, 25 травня ціни на нафту знизилися на 6% і досягли найнижчого рівня за останні два тижні на тлі зростання очікувань щодо наближення домовленості між Сполученими Штатами та Іраном.
Як повідомлялося, переговори між США та Іраном переходять у завершальну фазу. Сторони розглядають потенційну угоду, яка передбачає послаблення вимог до іранської ядерної програми та часткове пом’якшення економічних обмежень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль