МХП Косюка відмовилася від свого проєкту в Хорватії. В чому причина?

Українська агропромислова група МХП бізнесмена Юрія Косюка призупинила свій проєкт у хорватському регіоні Бановина біля міста Сисак через позицію місцевої громади.

Про це Косюк розповів у інтерв'ю Jutarnji list, передає Liga.net.

Що планувалося

Проєкт у Сисаку був частиною ширшої стратегії зі зміцнення присутності компанії в Південно-Східній Європі та інвестування в розвиток місцевої харчової промисловості.

За словами Косюка, компанія провела "масштабну підготовчу роботу", включно з екологічними оцінками та технічним плануванням.

Причина відмови від проєкту

"Однак стало зрозуміло, що проєкт не має достатньої підтримки місцевої громади. Як відповідальний довгостроковий інвестор ми вважаємо, що такі проєкти можуть бути успішними лише за наявності сильного локального консенсусу. Виходячи з цього, ми ухвалили чітке й остаточне рішення не продовжувати реалізацію проєкту в Сисаку. Наразі тривають формальні юридичні процедури щодо його закриття", – розповів Косюк.

Водночас, за його словами, компанія й надалі зацікавлена в діяльності в Південно-Східній Європі.

МХП оголосив про призупинення проєкту ще в травні 2025 року. Компанія працювала над ним з 2023 року, плануючи вкласти 350 млн євро у птахоферми, комбікормовий і переробний заводи.

Тоді повідомлялося, що наміри компанії місцеві громади зустріли "неоднозначно": прихильники наголошували на великому економічному потенціалі, зайнятості та поверненні життя до спустошеного регіону, а ті, хто був проти, заявляли про шкоду для дрібних фермерів та навколишнього середовища.

Про компанію

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Має виробничі потужності в Україні, на Балканах та в Іспанії. Основний власник – Юрій Косюк, загальна кількість працівників – понад 36 тис. Торгові марки МХП – "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський" та інші.

У серпні 2025 року МХП офіційно закрив угоду про придбання понад 92% статутного капіталу Grupo UVESA – одного з лідерів сфери виробництва м’яса птиці та свинини в Іспанії з вертикально інтегрованою структурою.

МХП став власником іспанської компанії Grupo UVESA через свою дочірню компанію у Словенії – Perutnina Ptuj, придбану у 2019 році.

Агрохолдинг МХП Юрія Косюка за підсумками роботи у 2024 році отримав $144 мільйони чистого прибутку, що дещо більше, ніж у 2023 році ($142 млн).