Найбільші банки України розширять доступ до кредитування оборонних підприємств

Найбільші банки в Україні уклали меморандум про сприяння розширення доступу до фінансування для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Як повідомили в Національному банку України, документ підписали 23 банки різних форм власності із часткою понад 75% чистих активів банківської системи.

Що передбачено документом

"Меморандум формує структуровану практичну рамку із сегментованими моделями участі для різних банків і позичальників та спрямований на розширення фінансування виробництва оборонно-промислового комплексу. Підпис банка-учасника засвідчує визнання пріоритетності фінансування сектору ОПК у стратегіях, ризик-апетитах, продуктових лінійках, структурі бізнесу та внутрішніх процесах", – пояснили в Нацбанку.

Участь банків

У межах меморандуму передбачено чотири моделі участі банків:

консорціумне або синдиковане фінансування для великих проєктів;

пряме фінансування виробників зброї, боєприпасів і військової техніки;

фінансування товарів подвійного призначення (dual-use);

фінансування малого та середнього бізнесу в ОПК за відкритими контрактами.

Як зазначається, згідно з меморандумом, банки прагнуть застосовувати обміркований і лояльний підхід до ціноутворення, щоб умови фінансування залишалися доступними для підприємств ОПК.

Також банки прагнуть частково відмовитися від "твердої застави", допускаючи як забезпечення за кредитами заставу предмета фінансування або товарів у обороті, майнових прав на дебіторську заборгованість, гарантії держави/міжнародних фінансових організацій/експортно-кредитних агентств, страхування, поруку власника або пов'язаної компанії.

Координаторами підготовки меморандуму виступили Національна асоціація банків України та Асоціація українських банків.

Оборонні закупівлі

Як повідомлялося, раніше в травні Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке спрощує підтвердження права на митні пільги для підприємств оборонно-промислового комплексу. Йдеться про ввезення матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектувальних виробів для виробництва продукції оборонного призначення.

Нагадаємо, влітку 2026 року в Україні стартує перехід оборонних закупівель на тендерні процедури, зокрема у сфері безпілотників. Водночас уже проведено найбільшу конкурентну закупівлю артилерійських снарядів калібру 155 мм, що дозволило заощадити понад 16%.

20 травня Агенція оборонних закупівель ДОТ вперше запустила відкриту процедуру закупівлі 5000 пікапів для Сил оборони через тендер у системі Prozorro. Це один із перших масштабних прикладів придбання пікапів для війська через відкриті. конкурентні механізми.

Фінансування

На початку січня 2026 року тоді ще міністр оборони (зараз – перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики України) Денис Шмигаль заявив, що Україна посилює системну та довгострокову підтримку українських виробників озброєння. Так, держава спрямовує 1 млрд грн на часткову компенсацію відсотків за кредитами та лізингом для підприємств оборонно-промислового комплексу.

У травні до ініційованої Міністерством оборони України державної програми пільгового фінансового лізингу для підприємств оборонно-промислового комплексу приєдналися ще два уповноважені банки – "Ощадбанк" і "Банк Кредит Дніпро".