Невиконані контракти щодо забезпечення ЗСУ: Компанії-банкрути повернуть Міноборони понад 617 мільйонів

Понад 617 млн гривень мають бути повернуті Міністерству оборони керівниками та бенефіціарами компаній-банкрутів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Йдеться про постачальників, які не виконали контракти із забезпечення Сил оборони пальним і речовим майном, укладені у 2015 та 2022 роках:

  • Дніпропетровська область: керівника компанії зобов’язали нести відповідальність на суму понад 517 млн грн.
  • Кіровоградська область: керівника підприємства зобов’язали особисто виплатити понад 9,6 млн грн.
  • Харківська область: суд вживає заходів щодо притягнення посадових осіб та бенефіціарів до субсидіарної відповідальності на суму понад 90 млн грн, на їхнє майно накладено арешт.

Нагадаємо, 25 травня найбільші банки України підписали меморандум про сприяння розширенню доступу до фінансування підприємств оборонно-промислового комплексу. Документ підписали 23 банки різних форм власності, на які припадає понад 75% чистих активів банківської системи.

Як повідомлялося, у травні Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке спрощує підтвердження права на митні пільги для підприємств ОПК. Йдеться про ввезення матеріалів, вузлів, агрегатів, обладнання та комплектувальних виробів, необхідних для виробництва продукції оборонного призначення.

А Розенблат вже повернув 650 млн?
26.05.2026 11:43 Відповісти
Ги...Ги...як же вони повернуть якщо банкрути....зеленим недоумкам аби прозвітувати
26.05.2026 11:58 Відповісти
ПовЕрнуть?
У якому році?
26.05.2026 12:22 Відповісти

