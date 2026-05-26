"Ризикуємо втратити мільярди податків та обвалити курс гривні": ФРТУ закликала не підвищувати вантажні тарифи "Укрзалізниці"

Підвищення вантажних тарифів одразу на 45%, як пропонує "Укрзалізниця", створює ризики скорочення виробництва, втрати мільярдних надходжень і девальвації гривні. Водночас ключовим завданням залишається стабілізація фінансового стану компанії без шкоди для національної економіки, експорту та зайнятості під час війни.

Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, повідомляє Центр транспортних стратегій.

"Коли я отримав інформацію про плани "Укрзалізниці" підвищити вантажні тарифи одразу на 45% з 1 серпня 2026 року ‒ чесно кажучи, був здивований. Сьогодні український бізнес працює в умовах війни: дорога та дефіцитна електроенергія, складна логістика, дефіцит працівників, постійні ризики для виробництва та експорту. І саме в цей момент бізнесу пропонують ще одне масштабне фінансове навантаження", ‒ зауважив експерт.

Водночас він нагадав, що вантажні перевезення "Укрзалізниці" залишаються прибутковими: у 2023-2024 роках цей сегмент забезпечував близько 20 млрд грн операційного прибутку щороку. Натомість основною проблемою є збитковість пасажирського сегмента, яка у 2026 році може сягнути 26 млрд грн.

"Ці збитки роками перекриваються за рахунок промисловості та вантажовідправників. І сьогодні потрібно стабілізувати фінансовий стан УЗ, не завдавши удару по національній економіці, тому що підвищення тарифів на 45% - це не просто цифра. Для багатьох підприємств та держави це означає скорочення виробництва або навіть ризик повної зупинки роботи, втрату конкурентоспроможності, зменшення експорту, втрату десятків мільярдів податкових надходжень та девальвацію гривні", ‒ наголосив Гусак.

Він звернув увагу, що обсяги залізничних перевезень вже знизилися майже на 50% порівняно з довоєнним рівнем. На його думку, подальше підвищення навантаження на бізнес може призвести до втрати частини промисловості, валютної виручки та податкових надходжень, а також до ще більшого скорочення вантажної бази "Укрзалізниці".

"Я переконаний: фінансова стабільність "Укрзалізниці" важлива. Але досягати її потрібно не за рахунок економіки, яка сьогодні фактично тримає країну. Саме тому Федерація роботодавців транспорту України вже звернулася до Кабінету міністрів та профільного міністерства з пропозиціями щодо альтернативних рішень, які дозволять стабілізувати фінансовий стан УЗ без удару по промисловості та економіці країни. Сьогодні Україні потрібні рішення, які підтримують виробництво та експорт, а не створюють нові ризики для економіки під час війни", ‒ резюмував експерт.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше Федерація роботодавців України закликала прем’єр-міністра Юлію Свириденко відмовитися від підвищення тарифів на вантажні перевезення у 2026 році. За оцінками бізнесу, навіть зростання на 37% може призвести до скорочення ВВП на 96 млрд грн, а також до зменшення валютної виручки та податкових надходжень.