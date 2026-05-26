Рада провалила голосування про оподаткування посилок до 150 євро

Верховна Рада провалила голосування за правки до законопроєкту №12360 (зміни до Митного кодексу) про запровадження податку на додану вартість для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро.

Так, відповідний документ, який передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, не змогли відправити на повторне друге читання.

Із 226 мінімально необхідних голосів було набрано 222 – відтак, закон відхилено.

"1, 10, 15, 18, 27, 29, 31, 34, 133, 136, 140 – всі ці одинадцять правок провалені. Законопроєкт 12360 (КРІ митниці) не змогли відправити на повторне друге навіть. Все – уряд має вносити новий", – повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Що відомо про оподаткування посилок

Наразі в Україну без мита (10%) та ПДВ (20%) можна ввозити посилки, сумарна вартість товарів у яких не перевищує 150 євро для одного одержувача.

У межах зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом уряд України планує з 1 січня 2027 року запровадити ПДВ (20%) на всі міжнародні посилки, скасувавши чинний безмитний ліміт. Насамперед це стосується покупок на закордонних маркетплейсах.

Тобто ПДВ нараховуватиметься з першої копійки на товари незалежно від їхньої вартості. Податок включатиметься у вартість товару безпосередньо під час покупки, що, по суті, призведе до здорожчання речей на 20%.

Маркетплейси зі свого боку мають запровадити відповідні зміни на своїх майданчиках, що потребуватиме часу та бажання з боку маркетплейсів.

Експерти тим часом прогнозують, що скасування пільги на дешеві посилки може вдарити по гаманцях багатьох українців, для яких зарубіжні, насамперед китайські, маркетплейси нерідко – безальтернативний варіант придбати необхідне, як одяг чи взуття. На це зокрема вказують дані соціологічного дослідження Rating Group.

Окрім базових речей українці цієї зими активно купували за кордоном резервні елементи живлення – павербанки, акумулятори, зарядні пристрої. Тобто нарахування ПДВ з першої копійки, як передбачено законопроєктом, стане таким собі "податком на виживання".

Рішення також може позначитися на діяльності волонтерів, які закуповують товари для комплектування Сил оборони. Згідно з результатами дослідження Rating Group, у 29% випадків українці або їхні близькі замовляли міжнародні посилки для потреб військових, у 26% – для волонтерської діяльності, а в 25% – для ремонту або виробництва технологічного обладнання.

Більшість невеликих українських виробників доставляють комплектуючі для виробництва дронів та інших виробів оборонного призначення з-за кордону саме посилками. Зазвичай, це надійніше та дешевше. Адже навіть українські продавці, яким вдається завозити оптові партії деталей, до останнього часу були змушені продавати їх всередині України дорожче, сплачуючи ПДВ.

Канал постачання комплектуючих у міжнародних відправленнях дозволяє багатьом українських виробникам не лише купувати їх дешевше, а й обходити обмеження, які Китай запровадив на експорт деяких компонентів.

Пільгу хочуть обмежити сумою у 45 євро для одного одержувача посилок, які надсилаються відправником без будь-якої оплати, призначаються для особистого чи сімейного використання одержувачем, їх характеристики та кількість не повинні вказувати на те, що вони ввозяться з будь-якою комерційною метою. Іншими словами – це посилки із-за кордону від родичів і друзів.

Утім, і з них можуть стягувати ПДВ, якщо в посилці містимуться підакцизні товари (наприклад, алкоголь), парфуми, кава, чай у кількостях, більших за визначені. Для чаю – це 100 грам. Детальніше про це Бізнес Цензор писав тут.

Наразі із 75 млн міжнародних посилок розмитнюють лише 0,8%, хоча саме ці 0,8% становлять половину вартості від усіх посилок. Коли скасують пільгове завезення посилок, то навантаження на митницю зросте в 122 рази.

Позиція "Укрпошти"

Також стало відомо, що компанія "Укрпошта" змінила свою думку щодо запровадження податку на додану вартість на посилки з-за кордону вартістю до 150 євро і тепер підтримує його.

Позиція митниці

"Колапсу на митниці не буде. Система потребує мінімальних доопрацювань з технічного погляду, щоб забезпечити виконання цього закону", – запевнив заступник голови Державної митної служби Владислав Суворов.

Торік в Україну завезли 74,5 млн посилок з митною вартістю до 150 євро.

"Фізично опрацювати такий обсяг ані ми, ані поштові оператори, ані експрес-перевізники не зможуть. Тому в цьому законопроєкті закладено автоматичне оформлення посилок", – сказав Суворов.

Позиція Міфіну

Зі свого боку міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна потребує ухвалення закону про оподаткування імпортних посилок вартістю до 150 євро, який є умовою фінансування з боку Європейського Союзу та Міжнардного валютного фонду, а також має на меті підтримку національного бізнесу та покращення платіжного балансу.

Водночас, за словами Марченка, існує суттєвий ризик його неприйняття через низький рівень суспільної підтримки.

Він нагадав, що Євросоюз ще в 2021 році запровадив оподаткування всіх імпортних посилок ПДВ, і за 2021-2024 роки було зібрано 88 млрд євро.