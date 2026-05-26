ВАКС закрив справу проти екснардепа Дубневича стосовно заволодіння коштами "Укрзалізниці"

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження щодо заволодіння коштами "Укрзалізниці" на суму понад 93 млн грн у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Про це йдеться в повідомленні ВАКС.

"Обвинуваченими в цьому кримінальному провадженні були вісім осіб, серед яких – народний депутат України, експерший заступник начальника філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", голова правління ПАТ "Дніпропетровський стрілочний завод" тощо", – нагадали у ВАКС.

Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення.

У повідомленні не називаються імена, проте відомо, що йдеться про народного депутата Ярослава Дубневича.

Справа Дубневича

Як повідомлялося, у жовтні 2023 року детективи НАБУ повідомили нардепу Дубневичу про підозру у справі про заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ на понад 2,15 млрд грн. Тоді ж НАБУ оголосило Дубневича у розшук, а у листопаді 2023 року суд заочно арештував його у цій справі.

У рамках ще однієї справи, у якій Дубневичу повідомили про підозру в організації схеми закупівлі запчастин для "Укрзалізниці" за завищеними цінами, з'ясувалося, що Дубневич втік за кордон: 8 жовтня 2023 року він перетнув кордон Румунії з Угорщиною, подальше його місцезнаходження невідоме, повідомили в Європолі. Водночас невідомо, як він перетнув український кордон, адже даних про це в системі Державної прикордонної служби немає.

Відтак, Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави 56 млн грн, внесених у якості застави у цій справі Дубневича.

2 листопада 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора у цій справі та оголосила нардепа у міжнародний розшук.

Схема в "Укрзалізниці"

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передали до суду обвинувальний акт у справі "Укрзалізниці" на початку лютого 2022 року. У справі фігурують дев'ять обвинувачених, зокрема народний депутат України IX скликання Ярослав Дубневич (група "За майбутнє") та колишні чиновники філії "Центру забезпечення провадження" "Укрзалізниці".

За даними слідства, вони організували схему закупівлі стрілочних переводів та запчастин до них у 2015-2017 роках за завищеними на понад 93 млн грн цінами.