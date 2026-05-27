В Україну прибула місія МВФ для першого перегляду нової кредитної програми на $8 мільярдів

Місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва для першого перегляду нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF обсягом $8,1 млрд.

Про початок роботи місії 27 травня повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Місія МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 2026 року за Статтею IV Угод МВФ. Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах", ‒ заявила Тофано.

Під час візиту місії також обговорюватиметься можливе внесення змін до державного бюджету, зокрема щодо збільшення виплат військовослужбовцям, однак досягнення домовленостей у цьому питанні очікується простішим.

Зобов’язання України за новою програмою

У межах нової програми Україна взяла на себе зобов’язання ухвалити закон щодо запровадження ПДВ для спрощеної системи оподаткування та для імпортних посилок вартістю до 150 євро до кінця березня.

Щодо першого пункту, то в середині квітня українські урядовці повідомили про домовленість із Фондом відкласти його виконання на рік, тоді як законопроєкт щодо посилок Верховна Рада відхилила 26 травня ‒ напередодні приїзду місії.

Крім того, затверджена наприкінці лютого програма EFF передбачає структурний маяк щодо ухвалення законопроєкту №15111-д про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані на цифрових платформах. Очікується, що його розгляд у другому читанні відбудеться цього тижня.

Нова програма EFF для України обсягом $8,1 млрд була погоджена на тлі затяжної війни та замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, яка діяла з березня 2023 року. У межах старої програми Україна отримала дев’ять траншів на загальну суму $10,6 млрд. Перший транш нової програми обсягом $1,5 млрд уже надійшов до держбюджету на початку березня цього року. На 2026 рік заплановано три перегляди ‒ у червні, вересні та грудні, за результатами яких Україна може отримати двічі по $0,72 млрд та ще близько $1,01 млрд.

Нагадаємо, 12 травня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із депутатами фракції "Слуга народу" та урядовцями напередодні розгляду низки важливих законопроєктів у Верховній Раді. Під час обговорення основну увагу було зосереджено на законодавчих ініціативах, які Україна зобов’язалася ухвалити в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Водночас у парламентській фракції визнали, що частина законопроєктів може зіткнутися з труднощами під час голосування, особливо ті, що стосуються оподаткування міжнародних посилок. Окремі положення викликають дискусії серед депутатів і потребують додаткового доопрацювання.