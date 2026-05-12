Свириденко зустрілася зі "слугами народу" і обговорила голосування за "маяки" МВФ , - ЗМІ

Прем’єрка Юлія Свириденко провела зустріч із депутатами фракції "Слуга народу" та урядовцями напередодні розгляду важливих законопроєктів у Верховній Раді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ. Видання посилається на джерело у "Слугах народу".

Під час обговорення ключову увагу приділили законодавчим ініціативам, які Україна зобов’язалася ухвалити в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Законопроєкти для співпраці з МВФ

Йшлося про документи, які є частиною міжнародних домовленостей та так званих "маяків" МВФ. Вони стосуються податкової політики та роботи державних органів.

Зокрема, розглядався законопроєкт №15112-д щодо автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також їх оподаткування.

Також обговорювали законопроєкт №12360, який передбачає оцінку ефективності роботи митних органів і зміни у підходах до оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро.

Чому ці рішення важливі для бюджету

Під час зустрічі урядовці наголосили, що ухвалення цих рішень є критичним для стабільності фінансів держави та подальшої співпраці з МВФ.

Також зазначалося, що виконання цих зобов’язань напряму впливає на отримання чергового траншу фінансової допомоги від Фонду.

Водночас у парламентській фракції визнають, що окремі законопроєкти можуть викликати складнощі під час голосування, особливо ті, що стосуються оподаткування міжнародних посилок. Частина норм викликає дискусії серед депутатів і потребує додаткового доопрацювання.

Нагадаємо, командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов нещодавно написав у Фейсбуці, що наслідки ухвалення законопроєкту №15112 про оподаткування посилок може мати катастрофічні наслідки для забезпечення Сил оборони. Бутусов зауважив, що адаптивність Сил оборони забезпечується через швидкі поставки комплектуючих.

