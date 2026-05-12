УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10999 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця з МВФ Податкові зміни Фінансова допомога від МВФ
1 924 11

Свириденко зустрілася зі "слугами народу" і обговорила голосування за "маяки" МВФ , - ЗМІ

свириденко зустрілася зі Слугами народу

Прем’єрка Юлія Свириденко провела зустріч із депутатами фракції "Слуга народу" та урядовцями напередодні розгляду важливих законопроєктів у Верховній Раді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ. Видання посилається на джерело у "Слугах народу".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Під час обговорення ключову увагу приділили законодавчим ініціативам, які Україна зобов’язалася ухвалити в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Також читайте: У меморандумі МВФ не написано: введіть тотально ПДВ для ФОПів, - в.о. голови ДПСУ Карнаух

Законопроєкти для співпраці з МВФ

Йшлося про документи, які є частиною міжнародних домовленостей та так званих "маяків" МВФ. Вони стосуються податкової політики та роботи державних органів.

Зокрема, розглядався законопроєкт №15112-д щодо автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також їх оподаткування.

Також обговорювали законопроєкт №12360, який передбачає оцінку ефективності роботи митних органів і зміни у підходах до оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро.

Читайте також: Ремонти на всіх дорогах загального користування завершать до 1 червня, - Свириденко

Чому ці рішення важливі для бюджету

Під час зустрічі урядовці наголосили, що ухвалення цих рішень є критичним для стабільності фінансів держави та подальшої співпраці з МВФ.

Також зазначалося, що виконання цих зобов’язань напряму впливає на отримання чергового траншу фінансової допомоги від Фонду.

Водночас у парламентській фракції визнають, що окремі законопроєкти можуть викликати складнощі під час голосування, особливо ті, що стосуються оподаткування міжнародних посилок. Частина норм викликає дискусії серед депутатів і потребує додаткового доопрацювання.

  • Нагадаємо, командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов нещодавно написав у Фейсбуці, що наслідки ухвалення законопроєкту №15112 про оподаткування посилок може мати катастрофічні наслідки для забезпечення Сил оборони. Бутусов зауважив, що адаптивність Сил оборони забезпечується через швидкі поставки комплектуючих.

Читайте: Якщо скасують пільгу на міжнародні посилки, офлайн-рітейл одразу підніме ціни, – експерт

Автор: 

ВР (15146) МВФ (3145) Свириденко Юлія (893) Слуга народу (2858)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Зелена влада все робить для того, щоб українські люди не малі шансів вижити. Гнати їх треба сраним виником ! Ганьба просроченій владі!!!
показати весь коментар
12.05.2026 02:01 Відповісти
+7
Вона рабиня і за ура слуг
показати весь коментар
12.05.2026 06:49 Відповісти
+4
Свириденко ручний міністр слуг народу чи посадовець України?
показати весь коментар
12.05.2026 02:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелена влада все робить для того, щоб українські люди не малі шансів вижити. Гнати їх треба сраним виником ! Ганьба просроченій владі!!!
показати весь коментар
12.05.2026 02:01 Відповісти
Свириденко ручний міністр слуг народу чи посадовець України?
показати весь коментар
12.05.2026 02:05 Відповісти
Вона рабиня і за ура слуг
показати весь коментар
12.05.2026 06:49 Відповісти
Про яйця по 17 щось казали? А про Баканова?
показати весь коментар
12.05.2026 05:31 Відповісти
Або про гонорари від КШЕ. Цікаво, за які видатні заслуги в сфері економіки Свириденко платять такі гроші. Жоден викладач там не отримує таку зарплату.
показати весь коментар
12.05.2026 09:40 Відповісти
Дивно що це вимога мвф, бо цеж вимога ЄС, там ввели схоже оподаткування до 150 євро, але в ЄС нема війни і рівень життя в рази кращий, і не забирають соціальні гроші, щоб депутатам та чиновникам по тисячі зимової підтримки видати. Але все рівно заставлять це мито ввести, бо увесь китайський хлам полізе через Україну, як український, це демпінгування, тому будуть вимагати балансу... це і є насправді зовншнє керування через ось такі вимоги.
показати весь коментар
12.05.2026 06:43 Відповісти
це не є ані вимогою МВФ ані вимогою ЄС.
існує такий собі документ під назвою https://bank.gov.ua/ua/files/IWgMDbNSulyKkDX Меморандум про економічну та фінансову політику
цей документ містить в собі заходи, які Україна пропонує виконати для того, щоб продовжити співпрацю з МВФ.
тобто, український уряд сам визначив заходи, які ми готові здійснити, запропонував їх МВФ, МВФ погодився й тепер єдине чого вимагає МВФ це виконання зобов'язань, які ми самі ж запропонували.
конкретно щодо оподаткування відправлень вартістю менше 150 євро: п. 21. Меморандуму містить зобов'язання України "усунути звільнення від оподаткування імпорту поштових відправлень невеликої вартості".
показати весь коментар
12.05.2026 08:28 Відповісти
Вже в наглу прем'єр визначився і відкрито.продемонстрував.чий він гаманець і слуга.
Про народ та всю Україну мова більше не йде навіть для антуражу.
показати весь коментар
12.05.2026 06:52 Відповісти
Час не пускати диму в очі, а писати, що це все маяки озерного кооперативу Династія, для знекровлення народу з істм з цього вітікаючим.
показати весь коментар
12.05.2026 07:33 Відповісти
"Пока Вова на месте, мы будем жить"
показати весь коментар
12.05.2026 08:21 Відповісти
У парламента обязательства могут быть только перед украинскими избирателями,кто давал присягу на служение импортным конторам и требует от парламента законы противоречащие интересам избирателей должен быть немедленно арестован.
показати весь коментар
12.05.2026 08:27 Відповісти
 
 