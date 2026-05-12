Свириденко зустрілася зі "слугами народу" і обговорила голосування за "маяки" МВФ , - ЗМІ
Прем’єрка Юлія Свириденко провела зустріч із депутатами фракції "Слуга народу" та урядовцями напередодні розгляду важливих законопроєктів у Верховній Раді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ. Видання посилається на джерело у "Слугах народу".
Під час обговорення ключову увагу приділили законодавчим ініціативам, які Україна зобов’язалася ухвалити в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Законопроєкти для співпраці з МВФ
Йшлося про документи, які є частиною міжнародних домовленостей та так званих "маяків" МВФ. Вони стосуються податкової політики та роботи державних органів.
Зокрема, розглядався законопроєкт №15112-д щодо автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також їх оподаткування.
Також обговорювали законопроєкт №12360, який передбачає оцінку ефективності роботи митних органів і зміни у підходах до оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро.
Чому ці рішення важливі для бюджету
Під час зустрічі урядовці наголосили, що ухвалення цих рішень є критичним для стабільності фінансів держави та подальшої співпраці з МВФ.
Також зазначалося, що виконання цих зобов’язань напряму впливає на отримання чергового траншу фінансової допомоги від Фонду.
Водночас у парламентській фракції визнають, що окремі законопроєкти можуть викликати складнощі під час голосування, особливо ті, що стосуються оподаткування міжнародних посилок. Частина норм викликає дискусії серед депутатів і потребує додаткового доопрацювання.
- Нагадаємо, командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов нещодавно написав у Фейсбуці, що наслідки ухвалення законопроєкту №15112 про оподаткування посилок може мати катастрофічні наслідки для забезпечення Сил оборони. Бутусов зауважив, що адаптивність Сил оборони забезпечується через швидкі поставки комплектуючих.
існує такий собі документ під назвою https://bank.gov.ua/ua/files/IWgMDbNSulyKkDX Меморандум про економічну та фінансову політику
цей документ містить в собі заходи, які Україна пропонує виконати для того, щоб продовжити співпрацю з МВФ.
тобто, український уряд сам визначив заходи, які ми готові здійснити, запропонував їх МВФ, МВФ погодився й тепер єдине чого вимагає МВФ це виконання зобов'язань, які ми самі ж запропонували.
конкретно щодо оподаткування відправлень вартістю менше 150 євро: п. 21. Меморандуму містить зобов'язання України "усунути звільнення від оподаткування імпорту поштових відправлень невеликої вартості".
Про народ та всю Україну мова більше не йде навіть для антуражу.