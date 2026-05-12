РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6588 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество с МВФ Налоговые изменения Финансовая помощь от МВФ
1 667 11

Свириденко встретилась с "слугами народа" и обсудила голосование за "маяки" МВФ, - СМИ

Свириденко встретилась со "Слугами народа"

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с депутатами фракции "Слуга народа" и членами правительства накануне рассмотрения важных законопроектов в Верховной Раде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Укрінформ. Издание ссылается на источник в "Слугах народа".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Во время обсуждения основное внимание уделили законодательным инициативам, которые Украина обязалась принять в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Читайте также: В меморандуме МВФ не написано: введите тотальный НДС для ФОП, - и.о. главы ГНСУ Карнаух

Законопроекты для сотрудничества с МВФ

Речь шла о документах, которые являются частью международных соглашений и так называемых "маяков" МВФ. Они касаются налоговой политики и работы государственных органов.

В частности, рассматривался законопроект №15112-д об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также их налогообложении.

Также обсуждался законопроект №12360, который предусматривает оценку эффективности работы таможенных органов и изменения в подходах к налогообложению международных посылок стоимостью до 150 евро.

Читайте также: Ремонт всех дорог общего пользования завершат до 1 июня, - Свириденко

Почему эти решения важны для бюджета

Во время встречи члены правительства подчеркнули, что принятие этих решений имеет решающее значение для стабильности государственных финансов и дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Также отмечалось, что выполнение этих обязательств напрямую влияет на получение очередного транша финансовой помощи от Фонда.

В то же время в парламентской фракции признают, что отдельные законопроекты могут вызвать сложности при голосовании, особенно те, которые касаются налогообложения международных посылок. Часть норм вызывает дискуссии среди депутатов и требует дополнительной доработки.

  • Напомним,командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов недавно написал в Facebook, что принятиезаконопроекта №15112 о налогообложении посылок может иметь катастрофические последствия для обеспечения Сил обороны. Бутусов отметил, что адаптивность Сил обороны обеспечивается за счет быстрых поставок комплектующих.

Читайте: Если отменят льготу на международные посылки, офлайн-ритейл сразу поднимет цены, - эксперт

Автор: 

ВР (28774) МВФ (3285) Свириденко Юлия (457) Слуга народа (2671)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Зелена влада все робить для того, щоб українські люди не малі шансів вижити. Гнати їх треба сраним виником ! Ганьба просроченій владі!!!
показать весь комментарий
12.05.2026 02:01 Ответить
+7
Вона рабиня і за ура слуг
показать весь комментарий
12.05.2026 06:49 Ответить
+4
Свириденко ручний міністр слуг народу чи посадовець України?
показать весь комментарий
12.05.2026 02:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелена влада все робить для того, щоб українські люди не малі шансів вижити. Гнати їх треба сраним виником ! Ганьба просроченій владі!!!
показать весь комментарий
12.05.2026 02:01 Ответить
Свириденко ручний міністр слуг народу чи посадовець України?
показать весь комментарий
12.05.2026 02:05 Ответить
Вона рабиня і за ура слуг
показать весь комментарий
12.05.2026 06:49 Ответить
Про яйця по 17 щось казали? А про Баканова?
показать весь комментарий
12.05.2026 05:31 Ответить
Або про гонорари від КШЕ. Цікаво, за які видатні заслуги в сфері економіки Свириденко платять такі гроші. Жоден викладач там не отримує таку зарплату.
показать весь комментарий
12.05.2026 09:40 Ответить
Дивно що це вимога мвф, бо цеж вимога ЄС, там ввели схоже оподаткування до 150 євро, але в ЄС нема війни і рівень життя в рази кращий, і не забирають соціальні гроші, щоб депутатам та чиновникам по тисячі зимової підтримки видати. Але все рівно заставлять це мито ввести, бо увесь китайський хлам полізе через Україну, як український, це демпінгування, тому будуть вимагати балансу... це і є насправді зовншнє керування через ось такі вимоги.
показать весь комментарий
12.05.2026 06:43 Ответить
це не є ані вимогою МВФ ані вимогою ЄС.
існує такий собі документ під назвою https://bank.gov.ua/ua/files/IWgMDbNSulyKkDX Меморандум про економічну та фінансову політику
цей документ містить в собі заходи, які Україна пропонує виконати для того, щоб продовжити співпрацю з МВФ.
тобто, український уряд сам визначив заходи, які ми готові здійснити, запропонував їх МВФ, МВФ погодився й тепер єдине чого вимагає МВФ це виконання зобов'язань, які ми самі ж запропонували.
конкретно щодо оподаткування відправлень вартістю менше 150 євро: п. 21. Меморандуму містить зобов'язання України "усунути звільнення від оподаткування імпорту поштових відправлень невеликої вартості".
показать весь комментарий
12.05.2026 08:28 Ответить
Вже в наглу прем'єр визначився і відкрито.продемонстрував.чий він гаманець і слуга.
Про народ та всю Україну мова більше не йде навіть для антуражу.
показать весь комментарий
12.05.2026 06:52 Ответить
Час не пускати диму в очі, а писати, що це все маяки озерного кооперативу Династія, для знекровлення народу з істм з цього вітікаючим.
показать весь комментарий
12.05.2026 07:33 Ответить
"Пока Вова на месте, мы будем жить"
показать весь комментарий
12.05.2026 08:21 Ответить
У парламента обязательства могут быть только перед украинскими избирателями,кто давал присягу на служение импортным конторам и требует от парламента законы противоречащие интересам избирателей должен быть немедленно арестован.
показать весь комментарий
12.05.2026 08:27 Ответить
 
 