Свириденко встретилась с "слугами народа" и обсудила голосование за "маяки" МВФ, - СМИ

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с депутатами фракции "Слуга народа" и членами правительства накануне рассмотрения важных законопроектов в Верховной Раде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Укрінформ. Издание ссылается на источник в "Слугах народа".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Во время обсуждения основное внимание уделили законодательным инициативам, которые Украина обязалась принять в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Читайте также: В меморандуме МВФ не написано: введите тотальный НДС для ФОП, - и.о. главы ГНСУ Карнаух

Законопроекты для сотрудничества с МВФ

Речь шла о документах, которые являются частью международных соглашений и так называемых "маяков" МВФ. Они касаются налоговой политики и работы государственных органов.

В частности, рассматривался законопроект №15112-д об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также их налогообложении.

Также обсуждался законопроект №12360, который предусматривает оценку эффективности работы таможенных органов и изменения в подходах к налогообложению международных посылок стоимостью до 150 евро.

Читайте также: Ремонт всех дорог общего пользования завершат до 1 июня, - Свириденко

Почему эти решения важны для бюджета

Во время встречи члены правительства подчеркнули, что принятие этих решений имеет решающее значение для стабильности государственных финансов и дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Также отмечалось, что выполнение этих обязательств напрямую влияет на получение очередного транша финансовой помощи от Фонда.

В то же время в парламентской фракции признают, что отдельные законопроекты могут вызвать сложности при голосовании, особенно те, которые касаются налогообложения международных посылок. Часть норм вызывает дискуссии среди депутатов и требует дополнительной доработки.

Напомним,командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов недавно написал в Facebook, что принятиезаконопроекта №15112 о налогообложении посылок может иметь катастрофические последствия для обеспечения Сил обороны. Бутусов отметил, что адаптивность Сил обороны обеспечивается за счет быстрых поставок комплектующих.

Читайте: Если отменят льготу на международные посылки, офлайн-ритейл сразу поднимет цены, - эксперт