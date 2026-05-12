Свириденко встретилась с "слугами народа" и обсудила голосование за "маяки" МВФ, - СМИ
Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с депутатами фракции "Слуга народа" и членами правительства накануне рассмотрения важных законопроектов в Верховной Раде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Укрінформ. Издание ссылается на источник в "Слугах народа".
Во время обсуждения основное внимание уделили законодательным инициативам, которые Украина обязалась принять в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.
Законопроекты для сотрудничества с МВФ
Речь шла о документах, которые являются частью международных соглашений и так называемых "маяков" МВФ. Они касаются налоговой политики и работы государственных органов.
В частности, рассматривался законопроект №15112-д об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также их налогообложении.
Также обсуждался законопроект №12360, который предусматривает оценку эффективности работы таможенных органов и изменения в подходах к налогообложению международных посылок стоимостью до 150 евро.
Почему эти решения важны для бюджета
Во время встречи члены правительства подчеркнули, что принятие этих решений имеет решающее значение для стабильности государственных финансов и дальнейшего сотрудничества с МВФ.
Также отмечалось, что выполнение этих обязательств напрямую влияет на получение очередного транша финансовой помощи от Фонда.
В то же время в парламентской фракции признают, что отдельные законопроекты могут вызвать сложности при голосовании, особенно те, которые касаются налогообложения международных посылок. Часть норм вызывает дискуссии среди депутатов и требует дополнительной доработки.
- Напомним,командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов недавно написал в Facebook, что принятиезаконопроекта №15112 о налогообложении посылок может иметь катастрофические последствия для обеспечения Сил обороны. Бутусов отметил, что адаптивность Сил обороны обеспечивается за счет быстрых поставок комплектующих.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
існує такий собі документ під назвою https://bank.gov.ua/ua/files/IWgMDbNSulyKkDX Меморандум про економічну та фінансову політику
цей документ містить в собі заходи, які Україна пропонує виконати для того, щоб продовжити співпрацю з МВФ.
тобто, український уряд сам визначив заходи, які ми готові здійснити, запропонував їх МВФ, МВФ погодився й тепер єдине чого вимагає МВФ це виконання зобов'язань, які ми самі ж запропонували.
конкретно щодо оподаткування відправлень вартістю менше 150 євро: п. 21. Меморандуму містить зобов'язання України "усунути звільнення від оподаткування імпорту поштових відправлень невеликої вартості".
Про народ та всю Україну мова більше не йде навіть для антуражу.