Ремонт всех дорог общего пользования завершат до 1 июня, - Свириденко

В Украине к 1 июня будут завершены текущие ремонтные работы на всех дорогах общего пользования.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

Отремонтируют 10 млн квадратных метров дорожного покрытия

"Ожидаемый план - 10 млн квадратных метров дорожного покрытия. Приоритет - дороги с наибольшей нагрузкой, повреждениями и значимостью для логистики, обороны, эвакуации и работы громад", - рассказала глава правительства.

По ее словам, по состоянию на начало мая уже завершены основные работы на ключевых международных трассах.

Ремонт дорог вблизи линии соприкосновения 

Премьер также рассказала, что Государственная специальная служба транспорта продолжает ремонтные работы в 40-километровой зоне около линии соприкосновения. Работы ведутся на 59 участках общей протяженностью более 1200 км.

Ремонт местных дорог 

Отдельный акцент - местные дороги. На их ремонт правительство со своей стороны дополнительно выделит 3,5 млрд грн.

Це не ремонт, а я думаю що це просто сміттям ями позасипали.
10.05.2026 18:49 Ответить
Схема-95 живе. Недосипав 1 см асфальту і ти мільйонер.
10.05.2026 18:49 Ответить
А що вже перші транші з обіцяних 90 млрд. з ЄС поступили? Приступили до "освоєнія"?
10.05.2026 19:31 Ответить
А після 1 червня дороги ремонтувати не треба??!! Свириденчиха, вийди з кабінету та проїдься місцевими дорогами, там суцільний жах!
10.05.2026 20:12 Ответить
Там не жах , там п.....а ! Обласного підпорядкування . Про місцеві і згадувати лячно
10.05.2026 21:05 Ответить
 
 