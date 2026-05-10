Ремонти на всіх дорогах загального користування завершать до 1 червня, - Свириденко

В Україні до 1 червня будуть завершені поточні ремонти на всіх дорогах загального користування.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Відремонтують 10 млн квадратних дорожнього покриття

"Очікуваний план — 10 млн квадратних метрів дорожнього покриття. Пріоритет — дороги з найбільшим навантаженням, пошкодженнями та значенням для логістики, оборони, евакуації й роботи громад", - розповіла глава уряду.

За її словами, станом на початок травня вже завершені основні роботи на ключових міжнародних трасах.

Ремонти доріг поблизу лінії зіткнення 

Прем'єрка також розповіла, що Державна спеціальна служба транспорту продовжує ремонти у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Роботи тривають на 59 ділянках загальною протяжністю понад 1200 км.

Ремонт місцевих доріг 

Окремий фокус — місцеві дороги. Для їх ремонту уряд зі свого боку додатково спрямує 3,5 млрд грн.

дороги (3098) ремонт (2430) Свириденко Юлія (891)
Це не ремонт, а я думаю що це просто сміттям ями позасипали.
10.05.2026 18:49 Відповісти
Схема-95 живе. Недосипав 1 см асфальту і ти мільйонер.
10.05.2026 18:49 Відповісти
А що вже перші транші з обіцяних 90 млрд. з ЄС поступили? Приступили до "освоєнія"?
10.05.2026 19:31 Відповісти
А після 1 червня дороги ремонтувати не треба??!! Свириденчиха, вийди з кабінету та проїдься місцевими дорогами, там суцільний жах!
10.05.2026 20:12 Відповісти
Там не жах , там п.....а ! Обласного підпорядкування . Про місцеві і згадувати лячно
10.05.2026 21:05 Відповісти
Цікаво ,а кому вони цю дичину впарюють? ....
11.05.2026 06:08 Відповісти
 
 