В Україні цього року відремонтували 8,1 млн м² доріг. ФОТОрепортаж

В Україні з початку 2026 року відремонтували понад 8,1 мільйона квадратних метрів дорожнього покриття на автошляхах державного значення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Де виконали найбільше робіт

Найбільші обсяги ремонту зафіксовані у кількох областях.

Зокрема, у Київській області відновили 850 тис. м² доріг, у Кіровоградській – 795 тис. м², у Дніпропетровській – 559 тис. м².

Також значні роботи виконали в Одеській області (538 тис. м²) та Харківській (486 тис. м²).

Читайте: Ремонт доріг: Свириденко заявила про завершення основних робіт на ключових міжнародних трасах. ФОТО

Як проводять ремонти

"Більшість робіт виконуються методом укладання великих карт, що дозволяє оперативно усувати значні пошкодження", – зазначили в агентстві.

Ремонтні роботи тривають на дорогах державного значення в усіх регіонах країни.

Читайте також: У держбюджеті-2027 можуть частково відновити Дорожній фонд, ‒ Мінфін

Оперативні результати

Лише за 3 травня дорожники ліквідували 242 тис. м² пошкоджень.

Роботи проводили на 13 міжнародних автошляхах, а також на окремих ділянках національних трас.

До виконання завдань було залучено 202 бригади.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Рахункова палата оцінила стан відновлення мостів в Україні. Фінансування охоплює лише 23% потреби

Що далі

Станом на 4 травня ремонти продовжуються по всій країні.

За сприятливих погодних умов до робіт планують залучити близько 2000 фахівців.

Читайте також: Кабмін виділив майже 300 мільйонів на ремонт доріг у Харківській області





