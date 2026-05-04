В Україні цього року відремонтували 8,1 млн м² доріг. ФОТОрепортаж

В Україні з початку 2026 року відремонтували понад 8,1 мільйона квадратних метрів дорожнього покриття на автошляхах державного значення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Де виконали найбільше робіт

Найбільші обсяги ремонту зафіксовані у кількох областях.

Зокрема, у Київській області відновили 850 тис. м² доріг, у Кіровоградській – 795 тис. м², у Дніпропетровській – 559 тис. м².

Також значні роботи виконали в Одеській області (538 тис. м²) та Харківській (486 тис. м²).

Як проводять ремонти

"Більшість робіт виконуються методом укладання великих карт, що дозволяє оперативно усувати значні пошкодження", – зазначили в агентстві.

Ремонтні роботи тривають на дорогах державного значення в усіх регіонах країни.

Оперативні результати

Лише за 3 травня дорожники ліквідували 242 тис. м² пошкоджень.

Роботи проводили на 13 міжнародних автошляхах, а також на окремих ділянках національних трас.

До виконання завдань було залучено 202 бригади.

Що далі

Станом на 4 травня ремонти продовжуються по всій країні.

За сприятливих погодних умов до робіт планують залучити близько 2000 фахівців.

Акуенна, 8 кв. км. пАтужна.
04.05.2026 13:00
04.05.2026 13:00 Відповісти
В усьому світі дороги рахують в км(мілі), тобто і площу у км². Тільки у нас в м², скоро думаю дійдемо до мм².
04.05.2026 13:02
04.05.2026 13:02 Відповісти
Когда 1м2 идёт по цене 1 км2, то всё правильно считают.
04.05.2026 13:32
04.05.2026 13:32 Відповісти
А скільки вкрали?
04.05.2026 13:12
04.05.2026 13:12 Відповісти
Вердикт: Багато чи мало?
Для площі України: 8000 км - це ~5% від усієї дорожньої мережі країни (яка становить близько 164-169 тис. км). Якби держава ремонтувала по 8000 км щороку, ми б повністю оновили всі дороги країни (включаючи сільські) за 20 років.

Економічно: Це нереально великий показник. Вартість капітального ремонту такої кількості доріг перевищила б річний бюджет багатьох європейських країн.

Висновок: Якщо хтось заявляє про 8000 км за один рік - це або статистична маніпуляція (наприклад, врахували дрібний «ямковий» ремонт, де просто закидали вибоїни асфальтом), або фантастичне досягнення, яке не має аналогів у ******** Європі.
04.05.2026 13:29
04.05.2026 13:29 Відповісти
8 млн.м²=8км². Це не потужно, а суперпотужно. Якщо хочеш перевести на дорогу(саму вузьку)поділи на 6м=0.006км.
04.05.2026 16:06
04.05.2026 16:06 Відповісти
а че схема рабочая....зелені гниди крадуть добре...
04.05.2026 13:47
04.05.2026 13:47 Відповісти
 
 