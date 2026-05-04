В Україні цього року відремонтували 8,1 млн м² доріг. ФОТОрепортаж
В Україні з початку 2026 року відремонтували понад 8,1 мільйона квадратних метрів дорожнього покриття на автошляхах державного значення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
Де виконали найбільше робіт
Найбільші обсяги ремонту зафіксовані у кількох областях.
Зокрема, у Київській області відновили 850 тис. м² доріг, у Кіровоградській – 795 тис. м², у Дніпропетровській – 559 тис. м².
Також значні роботи виконали в Одеській області (538 тис. м²) та Харківській (486 тис. м²).
Як проводять ремонти
"Більшість робіт виконуються методом укладання великих карт, що дозволяє оперативно усувати значні пошкодження", – зазначили в агентстві.
Ремонтні роботи тривають на дорогах державного значення в усіх регіонах країни.
Оперативні результати
Лише за 3 травня дорожники ліквідували 242 тис. м² пошкоджень.
Роботи проводили на 13 міжнародних автошляхах, а також на окремих ділянках національних трас.
До виконання завдань було залучено 202 бригади.
Що далі
Станом на 4 травня ремонти продовжуються по всій країні.
За сприятливих погодних умов до робіт планують залучити близько 2000 фахівців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для площі України: 8000 км - це ~5% від усієї дорожньої мережі країни (яка становить близько 164-169 тис. км). Якби держава ремонтувала по 8000 км щороку, ми б повністю оновили всі дороги країни (включаючи сільські) за 20 років.
Економічно: Це нереально великий показник. Вартість капітального ремонту такої кількості доріг перевищила б річний бюджет багатьох європейських країн.
Висновок: Якщо хтось заявляє про 8000 км за один рік - це або статистична маніпуляція (наприклад, врахували дрібний «ямковий» ремонт, де просто закидали вибоїни асфальтом), або фантастичне досягнення, яке не має аналогів у ******** Європі.