Рахункова палата оцінила стан відновлення мостів в Україні. Фінансування охоплює лише 23% потреби

Рахункова палата затвердила звіт за результатами аудиту "Об'єкти дорожньої інфраструктури: відновлення та розвиток". Аудитори перевіряли процес відновлення мостів, що зазнали руйнувань внаслідок збройної агресії Росії, на автомобільних дорогах загального користування державного значення за період 2022 – першого півріччя 2025 років.

Як повідомили в Рахунковій палаті, якщо до повномасштабного вторгнення фінансування відновлення доріг відбувалося в основному з єдиного джерела – Дорожнього фонду, то з 2022 року фінансування здійснюється з різних джерел (майже 70% – кошти європейських партнерів).

Стан мостів

Аудитом було встановлено, що значна частина мостів в Україні експлуатується понад нормативний строк, 38% споруд перебувають в обмежено працездатному або непрацездатному станах.

Пошкодження внаслідок війни

Станом на кінець червня 2025 року внаслідок військової агресії Росії в Україні було пошкоджено або зруйновано 198 мостових споруд.

Із цього числа 54 мости розташовані на тимчасово окупованих територіях, п'ять – у районах активних бойових дій, тож розпочати їх відновлення наразі не є можливим.

Скільки потрібно грошей

Орієнтовна потреба на відбудову мостів становить майже 74 млрд. грн.

Утім, станом на зараз на ці цілі спрямовано 16,8 млрд грн, що складає 23% від потреби. За ці кошти здійснювалася відбудова 60 мостових споруд, здебільшого у Чернігівській, Харківській та Київській областях.

Що відновлено

За період, охоплений аудитом, було повністю завершено роботи та введено в експлуатацію 38 мостів, на різних етапах відновлення знаходяться ще 19 мостових споруд, щодо трьох мостів – лише розроблено проєктну документацію.

Таким чином зі 139 зруйнованих мостів, розташованих на підконтрольній Україні території за 3,5 роки державі вдалося відновити лише близько третини.

"Такий результат зумовлений сукупністю негативних факторів: зокрема браком фінансування, затримками в затвердженні процедур використання коштів, неналежною пріоритезацією об'єктів, недостатнім контролем і наглядом з боку уповноважених органів, а також неповнотою даних про пошкодження у відповідних цифрових системах", – зазначили в Рахунковій палаті.

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Відновлення Дорожнього форду

Раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що Кабінет Міністрів може передбачити у держбюджеті на 2027 рік більше коштів на ремонт і утримання доріг, створивши Фонд військової логістики, який частково виконуватиме функції Дорожнього фонду.

Перед тим голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин заявив, що розраховує на часткове відновлення Дорожнього фонду в державному бюджеті з 2027 року.

За його словами, без Дорожнього фонду, який дозволяв планово утримувати й розвивати мережу, стан доріг значною мірою деградував. При цьому на ремонти доріг цього року потрібно до 52 млрд грн, які навряд чи вдасться знайти в повному обсязі, зазначав Сухомлин.