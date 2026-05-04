В Украине в этом году отремонтировали 8,1 млн м² дорог. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Украине с начала 2026 года отремонтировано более 8,1 миллиона квадратных метров дорожного покрытия на автодорогах государственного значения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры.

Где выполнили больше всего работ

Наибольшие объемы ремонта зафиксированы в нескольких областях.

В частности, в Киевской области восстановили 850 тыс. м² дорог, в Кировоградской – 795 тыс. м², в Днепропетровской – 559 тыс. м².

Также значительные работы выполнены в Одесской области (538 тыс. м²) и Харьковской (486 тыс. м²).

Как проводятся ремонты

"Большинство работ выполняется методом укладки больших плит, что позволяет оперативно устранять значительные повреждения", – отметили в агентстве.

Ремонтные работы продолжаются на дорогах государственного значения во всех регионах страны.

Оперативные результаты

Только за 3 мая дорожники устранили 242 тыс. м² повреждений.

Работы проводились на 13 международных автодорогах, а также на отдельных участках национальных трасс.

К выполнению задач было привлечено 202 бригады.







Что дальше

По состоянию на 4 мая ремонтные работы продолжаются по всей стране.

При благоприятных погодных условиях к работам планируется привлечь около 2000 специалистов.

