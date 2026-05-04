В Украине в этом году отремонтировали 8,1 млн м² дорог. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Украине с начала 2026 года отремонтировано более 8,1 миллиона квадратных метров дорожного покрытия на автодорогах государственного значения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры.

Где выполнили больше всего работ

Наибольшие объемы ремонта зафиксированы в нескольких областях.

В частности, в Киевской области восстановили 850 тыс. м² дорог, в Кировоградской – 795 тыс. м², в Днепропетровской – 559 тыс. м².

Также значительные работы выполнены в Одесской области (538 тыс. м²) и Харьковской (486 тыс. м²).

Как проводятся ремонты

"Большинство работ выполняется методом укладки больших плит, что позволяет оперативно устранять значительные повреждения", – отметили в агентстве.

Ремонтные работы продолжаются на дорогах государственного значения во всех регионах страны.

Оперативные результаты

Только за 3 мая дорожники устранили 242 тыс. м² повреждений.

Работы проводились на 13 международных автодорогах, а также на отдельных участках национальных трасс.

К выполнению задач было привлечено 202 бригады.

Что дальше

По состоянию на 4 мая ремонтные работы продолжаются по всей стране.

При благоприятных погодных условиях к работам планируется привлечь около 2000 специалистов.

Акуенна, 8 кв. км. пАтужна.
04.05.2026 13:00 Ответить
В усьому світі дороги рахують в км(мілі), тобто і площу у км². Тільки у нас в м², скоро думаю дійдемо до мм².
04.05.2026 13:02 Ответить
Когда 1м2 идёт по цене 1 км2, то всё правильно считают.
04.05.2026 13:32 Ответить
А скільки вкрали?
04.05.2026 13:12 Ответить
Вердикт: Багато чи мало?
Для площі України: 8000 км - це ~5% від усієї дорожньої мережі країни (яка становить близько 164-169 тис. км). Якби держава ремонтувала по 8000 км щороку, ми б повністю оновили всі дороги країни (включаючи сільські) за 20 років.

Економічно: Це нереально великий показник. Вартість капітального ремонту такої кількості доріг перевищила б річний бюджет багатьох європейських країн.

Висновок: Якщо хтось заявляє про 8000 км за один рік - це або статистична маніпуляція (наприклад, врахували дрібний «ямковий» ремонт, де просто закидали вибоїни асфальтом), або фантастичне досягнення, яке не має аналогів у ******** Європі.
04.05.2026 13:29 Ответить
8 млн.м²=8км². Це не потужно, а суперпотужно. Якщо хочеш перевести на дорогу(саму вузьку)поділи на 6м=0.006км.
04.05.2026 16:06 Ответить
а че схема рабочая....зелені гниди крадуть добре...
04.05.2026 13:47 Ответить
 
 