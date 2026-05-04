В Украине в этом году отремонтировали 8,1 млн м² дорог. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Украине с начала 2026 года отремонтировано более 8,1 миллиона квадратных метров дорожного покрытия на автодорогах государственного значения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры.
Где выполнили больше всего работ
Наибольшие объемы ремонта зафиксированы в нескольких областях.
В частности, в Киевской области восстановили 850 тыс. м² дорог, в Кировоградской – 795 тыс. м², в Днепропетровской – 559 тыс. м².
Также значительные работы выполнены в Одесской области (538 тыс. м²) и Харьковской (486 тыс. м²).
Как проводятся ремонты
"Большинство работ выполняется методом укладки больших плит, что позволяет оперативно устранять значительные повреждения", – отметили в агентстве.
Ремонтные работы продолжаются на дорогах государственного значения во всех регионах страны.
Оперативные результаты
Только за 3 мая дорожники устранили 242 тыс. м² повреждений.
Работы проводились на 13 международных автодорогах, а также на отдельных участках национальных трасс.
К выполнению задач было привлечено 202 бригады.
Что дальше
По состоянию на 4 мая ремонтные работы продолжаются по всей стране.
При благоприятных погодных условиях к работам планируется привлечь около 2000 специалистов.
Для площі України: 8000 км - це ~5% від усієї дорожньої мережі країни (яка становить близько 164-169 тис. км). Якби держава ремонтувала по 8000 км щороку, ми б повністю оновили всі дороги країни (включаючи сільські) за 20 років.
Економічно: Це нереально великий показник. Вартість капітального ремонту такої кількості доріг перевищила б річний бюджет багатьох європейських країн.
Висновок: Якщо хтось заявляє про 8000 км за один рік - це або статистична маніпуляція (наприклад, врахували дрібний «ямковий» ремонт, де просто закидали вибоїни асфальтом), або фантастичне досягнення, яке не має аналогів у ******** Європі.