Миколаївський глиноземний завод готують до приватизації: Мінекономіки назвало ключову умову для потенційних покупців

Миколаївському глиноземному заводу шукатимуть профільного інвестора, і однією з ключових умов його приватизації стане дотримання вимог екологічної безпеки.

Про це під час брифінгу у Миколаєві заявила заступниця міністра економіки Дарина Марчак, повідомляє "Укрінформ".

"Питання екологічної безпеки є одним із ключових для таких підприємств-гігантів, як МГЗ або Одеський припортовий завод. Конкретні зобов’язання інвесторів будуть визначатися в умовах приватизації, розробкою яких займається Фонд державного майна, а затверджувати їх буде Кабінет міністрів. Усе, що стосується людей та екології, буде частиною інвестиційних зобов’язань потенційного покупця", ‒ зазначила Марчак.

За її словами, держава планує виставити Миколаївський глиноземний завод на аукціон до кінця 2026 року. Наразі остаточні умови приватизації ще не сформовані, однак екологічний аспект уже визначено як один із пріоритетних, і жодні рішення не мають створювати загроз для безпеки. Зокрема, йдеться про шламові поля, пиління яких становить екологічну небезпеку для мешканців навколишніх територій.

Відповідаючи на уточнення щодо можливого перепрофілювання підприємства, Марчак наголосила, що уряд розраховує саме на профільного стратегічного інвестора.

"МГЗ у своїй профільній діяльності є дуже цікавим для міжнародних інвесторів. Він може генерувати значну додану вартість для регіону, як це було до повномасштабного вторгнення. Але для цього необхідно опрацювати як технічні, так і юридичні питання, що впливають на інвестиційну привабливість", ‒ зазначила заступниця міністра.

Також вона наголосила, що одним із головних викликів залишається безпекова ситуація, яка впливає на бізнес у Миколаївській області. У зв’язку з цим міністерство спільно з міжнародними партнерами опрацьовує механізми страхування військових ризиків для великих промислових об’єктів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, націоналізований Миколаївський глиноземний завод, який до початку повномасштабної війни належав російському олігарху Олегу Дерипасці, наразі не може повноцінно відновити роботу.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про конфіскацію активів Олега Дерипаски в Україні, зокрема МГЗ, який забезпечував близько 20% виробництва глинозему компанії.