Верховна Рада ухвалила закон про публічні закупівлі в межах вимог Світового банку: що змінюється для бізнесу?

Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №11520 про публічні закупівлі ‒ один із ключових документів, необхідних для виконання вимог Світового банку в межах інструменту Development Policy Operations (DPO) та отримання фінансування у розмірі $3,4 млрд.

Законопроєкт підтримали 245 парламентарів, жоден не проголосував "проти", повідомляє Forbes.

Реформа закупівель і наближення до стандартів Європейського Союзу

Документ наближає українську систему закупівель до норм ЄС і запроваджує нові механізми, зокрема інноваційне партнерство та динамічні системи закупівель. Він також має спростити залучення міжнародних інвестицій і підтримати український бізнес, зокрема підприємства, створені ветеранами.

Ухвалення закону є частиною зобов’язань України перед ЄС і Світовим банком у межах адаптації законодавства до acquis communautaire. Нова система замінює чинні правила та має забезпечити більш прозорі й конкурентні тендерні процедури.

Нові правила закупівель і електронні інструменти

Згідно з пояснювальною запискою, закон передбачає низку змін для підвищення ефективності системи закупівель:

розширення використання електронних інструментів;

скорочення можливостей для зловживань через винятки із процедур;

врахування альтернативних пропозицій учасників.

Окремо врегульовується поділ великих закупівель на лоти, що має посилити конкуренцію та розширити доступ малих і регіональних компаній до тендерів.

Серед ключових положень ‒ обов’язкове використання електронних каталогів для закупівель товарів у межах 50-400 000 грн. Для робіт вартістю до 1,5 млн грн застосування електронної системи залишається необов’язковим.

Програма Development Policy Operations (DPO) є одним із основних інструментів Світового банку для надання прямої бюджетної підтримки країнам. Вона передбачає фінансування, зазвичай від $1 млрд, за умови реалізації державою визначених структурних реформ. Кошти перераховуються безпосередньо до загального фонду держбюджету після виконання погоджених показників.

Як повідомлялося, з лютого 2022 року Україна отримала через механізми Світового банку понад $66 млрд, з яких майже $40 млрд становлять гранти, спрямовані на підтримку фінансової та боргової стійкості держави.