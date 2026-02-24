Світовий банк із початку великої війни надав Україні понад $66 мільярдів. Більшість коштів – це гранти

Україна з лютого 2022 року отримала через механізми Світового банку понад $66 млрд, із яких майже $40 млрд – це гранти на забезпечення фінансової та боргової стійкості держави.

Про це йдеться в повідомленні Мінітерства фінансів за результатами зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з керівництвом Світового банку.

Марченко зауважив, що одним із ключових інструментів підтримки України залишається проект PEACE in Ukraine – найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку, спрямований на безперервне фінансування критично важливих видатків бюджету.

Його загальний обсяг фінансування становить $51,7 млрд, і безпосередньо до державного бюджету України вже надійшло $49,5 млрд у рамках проєкту.

Також найближчим часом очікується додаткове фінансування, зокрема грантовий внесок Норвегії обсягом $200 млн.

Проєкт PEACE in Ukraine реалізується з червня 2022 року у відповідь на повномасштабну збройну агресію Росії проти України та спрямований на забезпечення безперервного виконання ключових державних функцій на національному й регіональному рівнях в умовах воєнного стану.

Підтримка енергетики

Під час зустрічі сторони обговорили підтримку енергетичного сектору, де Світовий банк поєднує фінансування інфраструктури з реформами.

Зокрема, йдеться про додатковий грант у $40 млн у межах проєкту Re-PoWER для посилення енергетичної стійкості України.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Допомога Світового банку

Як повідомлялося, раніше в лютому Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду про надання грантового фінансування на загальну суму $690,8 млн.

Наприкінці грудня минулого року до державного бюджету України надійшов транш у $485 млн за проєктом Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

До того Україна отримала кредит на $1 млрд у межах програми DPL Світового банку під гарантії урядів Японії та Великої Британії.

Нагадаємо, 18 грудня Виконавча рада Світового банку схвалила виділення Україні $2,05 млрд. Частину коштів уперше становитиме позика США за рахунок заморожених активів Росії.