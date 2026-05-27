Швейцарія втратила статус головного "сейфу" для іноземного капіталу: в якій країні тепер тримають гроші багатії?

Гонконг випередив Швейцарію та став найбільшим світовим центром управління капіталом. Цьому сприяли приплив коштів із материкового Китаю та пожвавлення місцевого фондового ринку.

Про це повідомляє Bloomberg.

За підсумками минулого року транскордонні активи, зареєстровані в Гонконзі, збільшилися на 10,7% і досягли $2,9 трлн.

Аналітики очікують, що до 2030 року Гонконг може розширити перевагу над Швейцарією майже до $600 млрд. Серед ключових чинників називають швидке накопичення капіталу в Азії, промислове домінування Китаю та відновлення ринку IPO в Гонконзі.

Світові приватні статки зростають

Наразі глобальні приватні статки демонструють найшвидше зростання з 2021 року, попри тарифні обмеження та макроекономічну нестабільність. Їхній сукупний обсяг наразі оцінюється у $333 трлн.

Гонконг і Сінгапур формують ключовий фінансовий хаб для обслуговування азійського капіталу, тоді як Швейцарія, США та Велика Британія залишаються основними центрами для розміщення капіталів з Європи, Близького Сходу та Латинської Америки.

Розвиток сімейних офісів

Зростання ролі Гонконгу як фінансового центру стимулює розвиток ринку сімейних офісів. Їх кількість у місті зросла на 25% із 2023 року і наприкінці минулого року сягнула 3384.

За даними опитування Deloitte, проведеного на замовлення уряду, кожен такий офіс управляє активами щонайменше на $10 млн, а понад тисяча з них контролюють капітал від $100 млн і більше.

Чому капітал повертається до Гонконгу?

Після пандемії та політичних змін Гонконг активно просуває свої конкурентні переваги ‒ низькі податки, динамічні ринки капіталу та доступ до кваліфікованої робочої сили.

Ця стратегія дає результат: геополітична напруженість, зокрема нестабільність на Близькому Сході, стимулює заможних інвесторів перерозподіляти капітал у бік Азії.

Міністр фінансових послуг і казначейства Гонконгу Крістофер Хуей заявив, що уряд планує розширювати податкові пільги. За його словами, на останніх самітах для надзаможних клієнтів стало більше учасників із Близького Сходу.

Як повідомлялося, за минулий рік у світі з’явилося 390 нових мільярдерів ‒ у середньому більш ніж один новий щодня. Це другий за масштабом показник за весь період спостережень після 2021 року, коли через пандемічні економічні зрушення до переліку мільярдерів уперше увійшли 493 особи.

Нагадаємо, Швейцарський національний банк (SNB) зафіксував прибуток приблизно 26 млрд швейцарських франків ($32,52 млрд) у 2025 році, що стало можливим завдяки суттєвому зростанню вартості золота на тлі підвищеного попиту інвесторів на захисні активи впродовж минулого року.