Фонд гарантування за місяць залучив майже 132 мільйони: найбільше ‒ від продажу активів

У квітні 2026 року на рахунки неплатоспроможних банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), надійшло 131,9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Структура надходжень:

  • продаж активів ‒ 97,9 млн грн;
  • погашення кредитів ‒ 22,4 млн грн;
  • доходи від цінних паперів ‒ 6,6 млн грн;
  • оренда майна ‒ 2,3 млн грн;
  • інші надходження ‒ 2,7 млн грн.

Банки-лідери за обсягами надходжень:

  • "Промінвестбанк" ‒ 65,7 млн грн;
  • "Комінвестбанк" ‒ 33,1 млн грн;
  • "МР Банк" ‒ 17,0 млн грн.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року обсяг задоволених вимог кредиторів банків, що ліквідуються під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), становив 125,5 млн грн.

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2026 року в системі "Прозорро.Продажі" було проведено 33 успішні аукціони з реалізації активів ліквідованих банків на загальну суму 1 003,7 млн грн.

