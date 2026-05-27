Фонд гарантування за місяць залучив майже 132 мільйони: найбільше ‒ від продажу активів
У квітні 2026 року на рахунки неплатоспроможних банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), надійшло 131,9 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Структура надходжень:
- продаж активів ‒ 97,9 млн грн;
- погашення кредитів ‒ 22,4 млн грн;
- доходи від цінних паперів ‒ 6,6 млн грн;
- оренда майна ‒ 2,3 млн грн;
- інші надходження ‒ 2,7 млн грн.
Банки-лідери за обсягами надходжень:
- "Промінвестбанк" ‒ 65,7 млн грн;
- "Комінвестбанк" ‒ 33,1 млн грн;
- "МР Банк" ‒ 17,0 млн грн.
Як повідомлялося, у квітні 2026 року обсяг задоволених вимог кредиторів банків, що ліквідуються під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), становив 125,5 млн грн.
Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2026 року в системі "Прозорро.Продажі" було проведено 33 успішні аукціони з реалізації активів ліквідованих банків на загальну суму 1 003,7 млн грн.
