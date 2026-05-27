Верховна Рада поширила вимогу локалізації на оборонні закупівлі цивільних товарів

Верховна Рада схвалила розширення локалізації на закупівлі цивільних товарів для потреб Сил оборони. Згідно зі схваленим в цілому законопроєктом №11520 "Про публічні закупівлі", до 31 грудня 2032 року оборонні закупівлі цивільних товарів здійснюватимуться з вимогою локалізації. Новації по оборонним закупівлям запрацюють через 9 місяців після опублікування закону. За цей час уряд має доопрацювати підзаконні акти і технічні системи.

Як пояснив заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, тепер при закупівлях автобусів, легпрому, тралів чи іншої цивільної продукції, до якої застосовується локалізація в публічних закупівлях, діятиме вимога локалізації і в оборонних закупівлях.

Також до переліку товарів, на які поширюється вимога локалізації, додані бронежилети, шоломи та механізовані засоби розмінування.

Уряд за погодженням з Комітетом Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки отримає право формувати додатковий перелік товарів оборонного та подвійного призначення, до яких застосовуватиметься вимога локалізації.

Крім того, законопроєкт №11520 "Про публічні закупівлі" передбачає удосконалення процедур застосування локалізації. Зокрема:

запроваджується поняття виробничої собівартості, яка стане базою для розрахунку ступеня локалізації. Це дозволить протидіяти шахраям, які "надували" ступінь локалізації, наприклад, завдяки уявним маркетинговим послугам;

підвищується поріг до закупівель з локалізацією. Раніше він був 200 тис. грн, тепер – 1 млн грн. Тобто товари до 1 млн грн можна буде закуповувати без вимоги локалізації, вище – з вимогою локалізації;

країною походження товару чітко визначається місце його виробництва, а не країна реєстрації постачальника. Це ліквідація ще однієї лазівки для шахраїв;

Державна аудиторська служба України отримує повноваження здійснювати перевірки дотримання локалізації на всіх етапах проведення публічної закупівлі, а також включення товару в Реєстр локалізації;

законодавчо врегульовується діяльність Комісії, яка розглядатиме скарги на порушення вимог локалізації;

запроваджуємо відповідальність постачальника та замовника за порушення вимог локалізації.

У 2026 році рівень локалізації, який вимагається при публічних закупівлях, становить 30%. У 2027 році цей поріг зросте до 35%, а у 2028-му – до 40%.

2 липня 2025 року Уряд ухвалив постанову №782, якою до переліку зі 103 товарів, на які поширюється вимога локалізації при публічних закупівлях, було додано ще 25 нових позицій. Зокрема, це продукція легкої промисловості, машинобудування та електротехніка.

Загалом вимога локалізації застосовується до залізничного і міського транспорту, комунальної техніки, енергетичного обладнання, кабельно-провідникової і електротехнічної продукції, товарів легкої промисловості.

Про законопроєкт №11520

27 травня Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №11520 про публічні закупівлі ‒ один із ключових документів, необхідних для виконання вимог Світового банку в межах інструменту Development Policy Operations (DPO) та отримання фінансування у розмірі $3,4 млрд.

Документ наближає українську систему закупівель до норм ЄС і запроваджує нові механізми, зокрема інноваційне партнерство та динамічні системи закупівель. Він також має спростити залучення міжнародних інвестицій і підтримати український бізнес, зокрема підприємства, створені ветеранами.

Ухвалення закону є частиною зобов’язань України перед ЄС і Світовим банком у межах адаптації законодавства до acquis communautaire. Нова система замінює чинні правила та має забезпечити більш прозорі й конкурентні тендерні процедури.