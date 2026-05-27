Україна запускає нову платформу для розвитку бізнес-партнерства з країнами Африки

Україна посилює економічну присутність на африканському континенті, розширюючи експортні можливості та партнерські зв’язки. З цією метою український бізнес ініціював створення Українсько-африканської ділової ради (UAfrica Business Council) ‒ міжсекторальної платформи для довгострокової економічної співпраці та системної інтеграції в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Платформа об’єднує бізнес, державні органи, галузеві асоціації та освітні установи для розвитку спільних проєктів.

Серед ключових напрямів діяльності:

розвиток торговельних і логістичних маршрутів;

організація бізнес-місій і B2B-зустрічей;

супровід інвестиційних та інфраструктурних проєктів;

розширення партнерств у сферах освіти, науки та фінансів;

реалізація гуманітарних та соціальних ініціатив.

Окремо передбачено підтримку обміну досвідом у сфері стійкості, відновлення та реформування сектору безпеки.

Нагадаємо, у квітні Україна запустила перший агрохаб на африканському континенті ‒ у Республіці Гана. У межах ініціативи Food from Ukraine там почав роботу Центр переробки та розподілу продовольства. Проєкт передбачає поєднання української та місцевої продукції, формування продовольчих наборів і їх подальший розподіл.

Як повідомлялося, Україна поступово переходить від простого експорту продовольства до більш комплексної моделі співпраці, що передбачає передачу африканським країнам аграрних знань, технологій і практичних навичок.

Для підготовки фахівців, які братимуть участь у таких міжнародних проєктах, Міністерство економіки спільно з Національним університетом біоресурсів і природокористування України (НУБіП) запускають новий формат взаємодії держави, освіти та науки.