Україна запускає нову платформу для розвитку бізнес-партнерства з країнами Африки
Україна посилює економічну присутність на африканському континенті, розширюючи експортні можливості та партнерські зв’язки. З цією метою український бізнес ініціював створення Українсько-африканської ділової ради (UAfrica Business Council) ‒ міжсекторальної платформи для довгострокової економічної співпраці та системної інтеграції в регіоні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Платформа об’єднує бізнес, державні органи, галузеві асоціації та освітні установи для розвитку спільних проєктів.
Серед ключових напрямів діяльності:
- розвиток торговельних і логістичних маршрутів;
- організація бізнес-місій і B2B-зустрічей;
- супровід інвестиційних та інфраструктурних проєктів;
- розширення партнерств у сферах освіти, науки та фінансів;
- реалізація гуманітарних та соціальних ініціатив.
Окремо передбачено підтримку обміну досвідом у сфері стійкості, відновлення та реформування сектору безпеки.
Нагадаємо, у квітні Україна запустила перший агрохаб на африканському континенті ‒ у Республіці Гана. У межах ініціативи Food from Ukraine там почав роботу Центр переробки та розподілу продовольства. Проєкт передбачає поєднання української та місцевої продукції, формування продовольчих наборів і їх подальший розподіл.
Як повідомлялося, Україна поступово переходить від простого експорту продовольства до більш комплексної моделі співпраці, що передбачає передачу африканським країнам аграрних знань, технологій і практичних навичок.
Для підготовки фахівців, які братимуть участь у таких міжнародних проєктах, Міністерство економіки спільно з Національним університетом біоресурсів і природокористування України (НУБіП) запускають новий формат взаємодії держави, освіти та науки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль