Україна запускає нову платформу для розвитку бізнес-партнерства з країнами Африки

Україна посилює економічну присутність на африканському континенті, розширюючи експортні можливості та партнерські зв’язки. З цією метою український бізнес ініціював створення Українсько-африканської ділової ради (UAfrica Business Council) ‒ міжсекторальної платформи для довгострокової економічної співпраці та системної інтеграції в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Платформа об’єднує бізнес, державні органи, галузеві асоціації та освітні установи для розвитку спільних проєктів.

Серед ключових напрямів діяльності:

  • розвиток торговельних і логістичних маршрутів;
  • організація бізнес-місій і B2B-зустрічей;
  • супровід інвестиційних та інфраструктурних проєктів;
  • розширення партнерств у сферах освіти, науки та фінансів;
  • реалізація гуманітарних та соціальних ініціатив.

Окремо передбачено підтримку обміну досвідом у сфері стійкості, відновлення та реформування сектору безпеки.

Нагадаємо, у квітні Україна запустила перший агрохаб на африканському континенті ‒ у Республіці Гана. У межах ініціативи Food from Ukraine там почав роботу Центр переробки та розподілу продовольства. Проєкт передбачає поєднання української та місцевої продукції, формування продовольчих наборів і їх подальший розподіл.

Як повідомлялося, Україна поступово переходить від простого експорту продовольства до більш комплексної моделі співпраці, що передбачає передачу африканським країнам аграрних знань, технологій і практичних навичок.

Для підготовки фахівців, які братимуть участь у таких міжнародних проєктах, Міністерство економіки спільно з Національним університетом біоресурсів і природокористування України (НУБіП) запускають новий формат взаємодії держави, освіти та науки.

Банана 🍌🍌🍌
27.05.2026 15:50 Відповісти
Ці люди надзвичайно невдячні. Вони будуть посміхатися та обіймати вас, якщо ви будете давати більше та безкоштовно. Щойно з'явиться хтось інший, хто дасть безкоштовно та ще більше, вони відвернуться від вас так швидко, як ви зможете моргнути оком.
27.05.2026 15:58 Відповісти
Коли чуєш, що Зельоні відкривають нову платформу, то знай - з бюджету зникне ще купа грошей.
27.05.2026 16:07 Відповісти
Платформа для мігрантів?
27.05.2026 16:14 Відповісти

