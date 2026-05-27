Історичне падіння гривні продовжується: НБУ встановив офіційний курс на 28 травня

Гривня продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара. Також національна валюта просіла щодо євро, свідчать дані Національного банку України.

Так, за підсумками торгів на міжбанку, НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 28 травня:

до долара США – 44,2996 грн (проти 44,2767 грн 27 травня);

до євро – 51,5426 грн (проти 51,5159 грн 27 травня).

Нагадаємо, 27 травня курс гривні до долара встановив історичний мінімум на рівні 44,2767 грн/$.

Регулювання курсу

Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.