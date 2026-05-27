Туреччина в травні скоротить імпорт російської нафти до мінімуму за півтора року

Туреччина в травні збирається скоротити імпорт російської сирої нафти марки Urals із портів Балтійського та Чорного морів до найнижчого рівня за майже півтора року.

Про це пише Reuters із посиланням на дані LSEG, Kpler та торгових джерел.

Туреччина є найбільшим імпортером морської російської сирої нафти в Середземномор'ї та третім за величиною у світі після Індії та Китаю. Вона купує переважно нафту марки Urals і лише зрідка інші сорти.

Як свідчать дані Kpler, імпорт російської нафти Urals цього місяця, як очікується, становитиме в середньому близько 161 тис. барелів на день, що менше за 189 тис. барелів на день у січні-квітні та 302 тис. барелів на день – у травні 2025 року.

"Туреччина звикла до російської сирої нафти зі значною знижкою. Вони не були готові купувати цей сорт за такими високими цінами", – сказав трейдер однієї із західних фірм.

Два інших джерела заявили, що падіння поставок Urals до Туреччини у квітні та травні було зумовлене вищим попитом в Азії, особливо в Індії. Відтак на ринку було небагато доступної нафти.

Таким чином, за даними LSEG, експорт морської нафти Urals до Туреччини впаде до найнижчого рівня щонайменше з січня 2025 року.

Знижки на російську нафту

Після початку війни в Ірані знижка на нафту Urals на основі поставки з судна в індійських портах зросла до $8 за барель порівняно з Brent, а потім знизилася приблизно до $2-4 за барель. Це залишається значно вищим за рівень, що спостерігався до початку конфлікту на Близькому Сході.

Росія збільшила завантаження сирої нафти зі своїх західних портів приблизно на 9% у першій половині травня, до 2,35-2,4 млн барелів на добу з приблизно 2,2 млн барелів на добу в середньому в квітні.

Світові ціни на нафту

27 травня ціни на нафту знизилися після недавнього стрибка оскільки трейдери прагнули отримати ‌визначеність щодо складних переговорів між Іраном і США після того, як відновлення бойових дій загальмувало зусилля з повторного відкриття Ормузької протоки.

Прогноз російських доходів

До того повідомлялося, що доходи Росії від нафти й газу, які становлять близько п'ятої частини загальних доходів бюджету РФ, в травні поточного року збільшаться на 39% порівняно з травневим результатом торік – до 700 млрд руб. ($9,8 млрд) завдяки зростанню світових цін на нафту, спричиненому війною в Ірані.

Наслідки ударів України

Як повідомлялося, практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після атак українських безпілотників.

Атаки України на російську нафтову інфраструктуру в квітні зросли до найвищого місячного рівня з грудня минулого року, скоротивши обсяги переробок російських нафтопереробних заводів до багаторічного мінімуму. У квітні було завдано щонайменше 21 удару з боку України по російських НПЗ, морських об'єктах, включно з експортними терміналами, та інфраструктурі нафтопроводів.

Це скоротило середню продуктивність нафтопереробних заводів Росії до 4,69 млн барелів на день, що є найнижчим показником з грудня 2009 року.

Сили оборони України в березні 2026 року здійснили низку масштабних ударів по об’єктах військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, Україна в березні уразила 15 заводів, НПЗ та терміналів Росії.