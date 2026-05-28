Продажі авто в Європі зростають 3 місяці поспіль на тлі попиту на електромобілі: в яких країнах купують найбільше?

Продажі автомобілів у Європі демонстрували зростання протягом трьох місяців поспіль ‒ з лютого по квітень, при цьому помітно збільшився попит на електричні та гібридні моделі.

Про це повідомила Європейська асоціація виробників автомобілів.

Електромобілі

За перші чотири місяці 2026 року в ЄС було зареєстровано 746 899 нових електромобілів, що становить 19,7% ринку.

Серед чотирьох найбільших ринків, на які припадає 64% усіх реєстрацій, зафіксовано суттєве зростання:

в Італії ‒ на 73,1%;

у Франції ‒ на 48,2%;

у Німеччині ‒ на 41,3%;

у Бельгії приріст був незначним і становив 1,1%.

У квітні 2026 року також зросла кількість реєстрацій гібридно-електричних автомобілів ‒ до 1 447 864 одиниць.

Зростання забезпечили:

Італія (+25,5%);

Іспанія (+19,7%);

Німеччина (+6,6%);

Франція (+2,3%).

Загалом такі моделі охопили 38,2% європейського ринку.

Плагін-гібриди продовжили нарощувати присутність: з початку року до квітня зареєстровано 364 067 авто.

Найбільше зростання зафіксували ринки таких країн:

Італія (+99,2%);

Іспанії (+64,3%);

Німеччина (+17,6%).

Їхня частка на ринку ЄС зросла до 9,6% проти 7,9% роком раніше.

Бензинові та дизельні автомобілі

До кінця квітня 2026 року реєстрації бензинових авто знизилися на 17,7% на всіх ключових ринках. Найбільше падіння зафіксовано у Франції ‒ на 36,6%, також суттєве скорочення відбулося в Іспанії (-18,6%), Італії (-18%) та Німеччині (-17,2%).

Загалом за чотири місяці зареєстровано 854 843 бензинових автомобілі, а їхня частка ринку зменшилася до 22,5% проти 28,5% роком раніше. Ринок дизельних авто також продовжив спад ‒ на 16,1%, і їхня частка скоротилася до 7,7% від загальних реєстрацій нових автомобілів.

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2026 року в країнах ЄС було реалізовано понад 2,8 млн нових легкових авто. Найбільшим ринком залишається Німеччина, де з січня по березень зареєстровано 699,4 тис. нових легковиків, що на 5,2% більше, ніж роком раніше. Найменшу кількість реєстрацій зафіксовано на Мальті ‒ 1558 авто.

Як повідомлялося, у 2025 році світові продажі нових авто досягли 99,8 млн одиниць, що на 4,7% перевищує показник 2024 року. Реалізація легкових авто становила 70,98 млн одиниць (+5% у річному вимірі), тоді як комерційних ‒ 28,82 млн одиниць (+3,5%).