Уряд додатково спрямує на оборонні потреби майже 11 мільярдів, ‒ Свириденко

Уряд додатково спрямує 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння. Кошти були акумульовані у спеціальному фонді державного бюджету та розподілені на потреби оборонного сектору.

Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, з цієї суми 9 млрд грн передбачено на закупівлю нового озброєння, а також на ремонт і модернізацію військової техніки. Ще близько 2 млрд грн спрямують на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема на розширення виробництва та оперативне впровадження технологій із фронту.

Фінансування сформовано за рахунок надходжень від податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійних платежів від грального бізнесу та лотерей.

"Українські військові та зброярі разом здійснюють справжню технологічну революцію, яку визнають і союзники, і ворог. Уряд робить усе можливе, щоб підтримувати ці зміни та допомагати оперативно масштабувати нові технології", ‒ зазначила Свириденко.

Нагадаємо, 25 травня найбільші банки України підписали меморандум, спрямований на розширення доступу підприємств оборонно-промислового комплексу до фінансування. Документ підтримали 23 банки різних форм власності, на які припадає понад 75% чистих активів банківської системи.

Як повідомлялося, у травні Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що спрощує підтвердження права на митні пільги для підприємств оборонно-промислового комплексу. Йдеться про імпорт матеріалів, вузлів, агрегатів, обладнання та комплектувальних виробів для виробництва оборонної продукції.