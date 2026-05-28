Meta запускає платну підписку на свій чат-бот: скільки тепер коштуватиме доступ до ШІ?

Компанія Meta Platforms вперше запускає платну підписку на свій чат-бот Meta AI, намагаючись сформувати новий напрям бізнесу для компенсації масштабних інвестицій у сферу штучного інтелекту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Скільки коштуватиме підписка?

Наразі плануються такі тарифи:

Базовий тариф Meta One Plus коштуватиме $7,99 на місяць . Він орієнтований на користувачів, які активно використовують чат-бот для створення зображень і відео або виконання складних запитів.

Розширений тариф Meta One Premium обійдеться у $19,99 на місяць і надаватиме ширші можливості та збільшені ліміти використання сервісу.

На старті підписка на Meta AI стане доступною в Сінгапурі, Гватемалі та Болівії, після чого компанія планує розширити географію запуску.

Окрім Meta AI, компанія тестує платні підписки для WhatsApp, Instagram і Facebook у діапазоні від $2,99 до $3,99 на місяць залежно від країни.

Що з безкоштовною версією?

Водночас безкоштовна версія Meta AI залишатиметься доступною, але при активному використанні користувачі стикатимуться з обмеженнями. У компанії не розкривають точні ліміти, однак зазначають, що тариф Premium забезпечує "значно більше можливостей".

Причини нововведень

Запуск платного ШІ-сервісу відбувається на тлі значних витрат Meta на розвиток штучного інтелекту. Марк Цукерберг планує інвестувати щонайменше $600 млрд у ШІ-інфраструктуру протягом найближчих років, зокрема компанія будує великий дата-центр у Луїзіані вартістю не менше $200 млрд.

Також Meta розвиває окремі платні сервіси для бізнесу та творців контенту. Найдорожчий тариф передбачатиме доступ до живої підтримки сторінок у Facebook та Instagram.

