YouTube почне автоматично позначати відео, створені штучним інтелектом

Відеосервіс YouTube оновлює систему маркування контенту, створеного або зміненого за допомогою штучного інтелекту.

Як заявили в компанії, користувачі хочуть чітко бачити, коли у відео використовували генеративний ШІ, тому позначки стануть помітнішими, передає Liga.net.

Позначки ШІ

Ярлик, що позначає залучення ШІ, для довгих відео тепер показуватиметься під плеєром над описом, а у Shorts – прямо поверх ролика.

Новий формат застосовуватиметься до фотореалістичного контенту та відео, які були суттєво змінені або згенеровані ШІ.

Виявлення контенту

Також YouTube запускає автоматичне виявлення такого контенту.

Якщо автор не вкаже використання ШІ, але система знайде відповідні ознаки, платформа самостійно додасть позначку.

Однак автори зможуть змінити статус у YouTube Studio, якщо вважатимуть маркування помилковим.

При цьому такі позначки не впливатимуть на рекомендації відео чи монетизацію. Водночас постійне маркування залишатиметься для контенту, створеного через ШІ-інструменти платформи, зокрема Veo та Dream Screen.

Використання ШІ

Раніше стало відомо, що стрімінговий сервіс Spotify запроваджує значок Verified by Spotify, який підтверджуватиме автентичність артистів на тлі зростання контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту.

У лютому компанія Google представила модель для генерації музики штучним інтелектом Lyria 3, інтегровану в чат-бот Gemini.

Зі свого боку японська компанія Sony Group Corp. розробила технологію для ідентифікації оригінального джерела музики, створеної штучним інтелектом, щоб захистити права творців.

До того повідомлялося, що компанія Amazon планує використовувати штучний інтелект для пришвидшення процесу створення фільмів та телешоу, навіть попри те, що Голлівуд побоюється, що штучний інтелект скоротить робочі місця та назавжди змінить галузь.

ШІ в Україні

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження Gradus, комерційна привабливість штучного інтелекту для українців залишається низькою. Більшість громадян регулярно користуються нейромережами для навчання чи роботи, але роблять це виключно в безкоштовному форматі.

У квітні стало відомо, що національну велику мовну модель (LLM) "Сяйво" тренуватимуть на унікальних текстах: Державна архівна служба України (Укрдержархів) передала 10 терабайтів даних.

У березні 2026 року Україна почала співпрацювати з міжнародною компанією Beyond PL, яка спеціалізується на інфраструктурі для штучного інтелекту та є партнером компанії Nvidia. Компанія надасть обчислювальні потужності (GPU) для тренування моделей, на яких працюватимуть державні ШІ-продукти.

На початку квітня Мінцифри винесло на публічне обговорення проєкт Стратегії розвитку штучного інтелекту до 2030 року. Документ розроблено спільно з міжнародними партнерами, державними установами, бізнесом та експертною спільнотою у сфері штучного інтелекту.