Sony розробила технологію для відстеження оригінального походження музики, створеної ШІ

Японська компанія Sony Group Corp. розробила технологію для ідентифікації оригінального джерела музики, створеної штучним інтелектом, щоб захистити права творців.

Як пише Kyodo News, розробка технології відбулся на тлі стурбованості щодо несанкціонованого використання творів, захищених авторським правом, у навчанні штучного інтелекту.

Завдяки новій технології композитори, автори пісень та видавці зможуть вимагати компенсації від розробників ШІ за несанкціоноване використання їхніх творів.

Як це працює

Технологія Sony може витягувати дані з базової моделі ШІ та порівнювати згенеровану музику з її оригінальними джерелами, кількісно визначаючи їхній внесок для полегшення збору доходів.

"Ми хочемо зробити свій внесок у створення системи, в якій творці отримують належну компенсацію", – заявив речник розважального підрозділу Sony.

Як зазначається, зусилля щодо захисту контенту стають дедалі помітнішими, зокрема, Sony Music Entertainment у США подала до суду на компанію за порушення авторських прав у 2024 році у зв'язку з використанням штучного інтелекту для створення музики.

Розвиток ШІ

