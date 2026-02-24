Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 047 8

Sony розробила технологію для відстеження оригінального походження музики, створеної ШІ

Sony розробила технологію для ідентифікації походження ШІ-музики

Японська компанія Sony Group Corp. розробила технологію для ідентифікації оригінального джерела музики, створеної штучним інтелектом, щоб захистити права творців.

Як пише Kyodo News, розробка технології відбулся на тлі стурбованості щодо несанкціонованого використання творів, захищених авторським правом, у навчанні штучного інтелекту.

Завдяки новій технології композитори, автори пісень та видавці зможуть вимагати компенсації від розробників ШІ за несанкціоноване використання їхніх творів.

Як це працює

Технологія Sony може витягувати дані з базової моделі ШІ та порівнювати згенеровану музику з її оригінальними джерелами, кількісно визначаючи їхній внесок для полегшення збору доходів.

"Ми хочемо зробити свій внесок у створення системи, в якій творці отримують належну компенсацію", – заявив речник розважального підрозділу Sony.

Як зазначається, зусилля щодо захисту контенту стають дедалі помітнішими, зокрема, Sony Music Entertainment у США подала до суду на компанію за порушення авторських прав у 2024 році у зв'язку з використанням штучного інтелекту для створення музики.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розвиток ШІ

Раніше повідомлялося, що компанія Google представила модель для генерації музики штучним інтелектом Lyria 3, інтегровану в чат-бот Gemini.

Перед тим повідомлялося, що компанія Amazon планує використовувати штучний інтелект для пришвидшення процесу створення фільмів та телешоу, навіть попри те, що Голлівуд побоюється, що штучний інтелект скоротить робочі місця та назавжди змінить галузь.

Також стало відомо, що компанія Meta отримала патент на велику мовну модель, яка здатна імітувати активність людини в соціальних мережах у періоди її відсутності, включно зі смертю.

До того повідомлялося, що компанії Amazon, UPS, Dow, Nike, Home Depot та інші оголосили про сукупне скорочення понад 52 тис. робочих місць. Частина компаній прямо зазначає, що оптимізація штату пов'язана з економічною невизначеністю та планами інвестувати у штучний інтелект.

Автор: 

музика (79) технології (736) Sony (41) штучний інтелект (475)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, коли цей "пузирь ШІ" лусне?
показати весь коментар
24.02.2026 08:40 Відповісти
Ніколи
показати весь коментар
24.02.2026 08:49 Відповісти
Він не лусне, а здується. Вже починає. Моделі вже обмежують за "агентністю", змушують активно заперечувати "наявність інтелекту".
Тобто введуть обмеження, як зовнішні, так і внутрішні, і буде щось на кшталт соцмереж.
показати весь коментар
24.02.2026 09:07 Відповісти
Повстання машин - не така вже й безглузда концепція
показати весь коментар
24.02.2026 08:53 Відповісти
Безглузда, повністю.
показати весь коментар
24.02.2026 11:48 Відповісти
Обгрунтуйте
показати весь коментар
24.02.2026 18:01 Відповісти
По перше, ніякого справжнього ШІ не існуе.
По друге, повстання припиниться, як тільки сядуть батарейки.
показати весь коментар
24.02.2026 19:41 Відповісти
Ви мене заспокоїли. На деякий час.
показати весь коментар
24.02.2026 19:45 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 