Допомога для ВПО: кому потрібно подати заявку на отримання виплат до 1 червня?

1 червня 2026 року завершується строк подання заяв на призначення допомоги на проживання для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, для яких уряд розширив умови отримання виплат.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Діти зі статусом ВПО можуть отримувати допомогу незалежно від доходів сім’ї. Якщо заяву подано до 1 червня 2026 року, виплати нараховуватимуться з 1 лютого 2026 року.

Також оновлено порядок нарахування для непрацездатних внутрішньо переміщених осіб. Ті, кому раніше було припинено виплати через перевищення граничного доходу, можуть повторно звернутися. У разі подання заяви до 1 червня 2026 року допомогу буде нараховано з 1 січня 2026 року.

"Важливо вчасно подати документи, щоб отримати виплати також за попередні місяці. Якщо звернутися за перерахунком після 1 червня 2026 року, допомога нараховуватиметься лише з місяця подання заяви", ‒ наголосили у міністерстві.

Подати заяву можна такими способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через вебпортал електронних послуг ПФУ;

поштою на адресу територіального органу ПФУ;

через ЦНАП;

через уповноважену особу органу місцевого самоврядування відповідної громади.

Як повідомлялося, Міністерство соціальної політики підготувало зміни до постанови, що регулює порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Оновлення передбачають розширення кола отримувачів виплат. Щоб усі заявники мали змогу вчасно подати документи, строк прийому звернень було продовжено до 1 червня 2026 року.

Нагадаємо, у Верховній Раді продовжується робота над формуванням концепції нового центрального органу виконавчої влади ‒ Міністерства людського капіталу. Передбачається, що воно відповідатиме не лише за підтримку внутрішньо переміщених осіб, а й за комплексний захист та сприяння поверненню всіх українців, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.