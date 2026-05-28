Ісландія стала найдорожчою країною світу, обігнавши Швейцарію: які причини?

Ісландія знову стала найдорожчою країною у світі, випередивши Швейцарію за рівнем цін. Про це свідчать розрахунки профспілки Viska на основі даних Eurostat і центрального банку Ісландії.

Востаннє країна очолювала цей рейтинг у 2018 році, повідомляє Bloomberg.

Наразі загальний рівень цін в Ісландії перевищує швейцарський приблизно на 3%.

"Головним фактором зростання цін став різкий післяпандемічний бум туризму, який є одним із ключових драйверів ісландської економіки. Підвищений попит з боку туристів посилив інфляційний тиск у сфері послуг і сприяв зростанню зарплат", ‒ зазначив економіст Вільх’ялмур Хільмарссон.

Окремо він звернув увагу на вплив ринку житла: розвиток короткострокової оренди через сервіси на кшталт Airbnb зменшує пропозицію житла для місцевих жителів і додатково підвищує ціни.

Водночас дані Eurostat за 2024 рік, показували, що тоді рівень цін у Швейцарії залишався вищим за ісландський більш ніж на 7%. Це свідчить про швидкі зміни цінової динаміки в Ісландії останнім часом.

Останні опитування також вказують на те, що високі витрати починають стримувати туристичний потік.

