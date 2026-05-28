Ісландія стала найдорожчою країною світу, обігнавши Швейцарію: які причини?
Ісландія знову стала найдорожчою країною у світі, випередивши Швейцарію за рівнем цін. Про це свідчать розрахунки профспілки Viska на основі даних Eurostat і центрального банку Ісландії.
Востаннє країна очолювала цей рейтинг у 2018 році, повідомляє Bloomberg.
Наразі загальний рівень цін в Ісландії перевищує швейцарський приблизно на 3%.
"Головним фактором зростання цін став різкий післяпандемічний бум туризму, який є одним із ключових драйверів ісландської економіки. Підвищений попит з боку туристів посилив інфляційний тиск у сфері послуг і сприяв зростанню зарплат", ‒ зазначив економіст Вільх’ялмур Хільмарссон.
Окремо він звернув увагу на вплив ринку житла: розвиток короткострокової оренди через сервіси на кшталт Airbnb зменшує пропозицію житла для місцевих жителів і додатково підвищує ціни.
Водночас дані Eurostat за 2024 рік, показували, що тоді рівень цін у Швейцарії залишався вищим за ісландський більш ніж на 7%. Це свідчить про швидкі зміни цінової динаміки в Ісландії останнім часом.
Останні опитування також вказують на те, що високі витрати починають стримувати туристичний потік.
Нагадаємо, Гонконг обігнав Швейцарію та став найбільшим у світі центром управління капіталом. Такому результату сприяли приплив інвестицій із материкового Китаю та активізація місцевого фондового ринку.
Як повідомлялося, Ісландія стала першою країною у світі, яка запровадила чотириденний робочий тиждень на загальнонаціональному рівні. Таким чином вона фактично спростувала поширене уявлення про те, що скорочення робочого часу шкодить економіці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль