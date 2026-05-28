Нацбанк продовжив строк роботи платіжних компаній без авторизації еквайрингу: кого стосуються зміни?

Національний банк України продовжив до 2 вересня 2026 року строк незастосування заходів впливу до небанківських надавачів платіжних послуг за здійснення еквайрингу платіжних інструментів без відповідної авторизації.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зміни стосуються небанківських фінансових установ, які своєчасно подали необхідні документи до Національного банку та виконали вимоги постанов Правління НБУ:

від 28 серпня 2025 року №103 "Про окремі питання, пов’язані з визначенням ознак еквайрингу платіжних інструментів";

від 30 вересня 2025 року №122 "Про особливості набуття фінансовою компанією статусу платіжної установи без зупинення діяльності з надання фінансових платіжних послуг".

Такі компанії зможуть і надалі у межах визначеного строку надавати послуги еквайрингу без застосування санкцій з боку регулятора.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 27 травня 2026 року №54 та набирають чинності з 29 травня 2026 року.

Еквайринг ‒ це платіжна послуга, яка надається отримувачу коштів і передбачає, зокрема, безготівкове зарахування коштів на його рахунок. Еквайр ‒ це фінансова установа, що має ліцензію на надання послуг еквайрингу платіжних інструментів. Така установа здійснює еквайринг на підставі договору з отримувачем або з іншим еквайром, який уже уклав договір з отримувачем (зокрема у випадках оплати житлово-комунальних послуг споживачами), відповідно до вимог законодавства України.

