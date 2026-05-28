Україна переходить на європейський формат соцвиплат: депутати підтримали базову допомогу

28 травня Верховна Рада підтримала законопроєкт, який запроваджує нову модель соціальної підтримки вразливих домогосподарств – базову державну соціальну допомогу. У першому читанні законопроєкт "Про базову соціальну допомогу" підтримали 235 народних депутатів.

Запуск оновленої системи планується з 1 січня 2027 року, повідомляє "УНІАН".

Що змінюється?

Документ передбачає створення уніфікованого інструменту – базової соціальної допомоги, яка замінить кілька різних видів підтримки.

Одним із ключових елементів реформи є перехід до проактивної соціальної підтримки, коли громади та соціальні служби самостійно виявлятимуть сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, і пропонуватимуть їм необхідну допомогу та супровід.

Виплати, що буде інтегровано в базову допомогу:

допомога малозабезпеченим сім’ям;

виплати одиноким матерям;

підтримка багатодітних родин;

тимчасова допомога дітям, чиї батьки не сплачують аліменти;

допомога особам без права на пенсію;

виплати людям з інвалідністю.

Механізм розрахунку нової допомоги

Розмір нової допомоги визначатимуть як різницю між сумарною "базовою величиною" родини та її середньомісячним доходом. Базову величину встановлюватимуть щороку законом про державний бюджет і прив’язуватимуть до прожиткового мінімуму – вона не може бути нижчою за прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Формула розрахунку передбачає застосування 100% базової величини для першого члена сім’ї та такого ж розміру для кожного наступного. Для дітей та людей з інвалідністю також встановлюватиметься повний розмір базової величини.

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2026 року на соціальні видатки Міністерства соціальної політики з державного бюджету було спрямовано 106 млрд грн. Це на 11,7 млрд грн, або на 12,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомлялося, у 2025 році на соціальні виплати та пенсійні зобов’язання, які адмініструє Мінсоцполітики, з держбюджету було виділено 406,4 млрд грн.