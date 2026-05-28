Україна переходить на європейський формат соцвиплат: депутати підтримали базову допомогу

28 травня Верховна Рада підтримала законопроєкт, який запроваджує нову модель соціальної підтримки вразливих домогосподарств – базову державну соціальну допомогу. У першому читанні законопроєкт "Про базову соціальну допомогу" підтримали 235 народних депутатів.

Запуск оновленої системи планується з 1 січня 2027 року, повідомляє "УНІАН".

Що змінюється?

Документ передбачає створення уніфікованого інструменту – базової соціальної допомоги, яка замінить кілька різних видів підтримки.

Одним із ключових елементів реформи є перехід до проактивної соціальної підтримки, коли громади та соціальні служби самостійно виявлятимуть сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, і пропонуватимуть їм необхідну допомогу та супровід.

Виплати, що буде інтегровано в базову допомогу:

  • допомога малозабезпеченим сім’ям;
  • виплати одиноким матерям;
  • підтримка багатодітних родин;
  • тимчасова допомога дітям, чиї батьки не сплачують аліменти;
  • допомога особам без права на пенсію;
  • виплати людям з інвалідністю.

Механізм розрахунку нової допомоги

Розмір нової допомоги визначатимуть як різницю між сумарною "базовою величиною" родини та її середньомісячним доходом. Базову величину встановлюватимуть щороку законом про державний бюджет і прив’язуватимуть до прожиткового мінімуму – вона не може бути нижчою за прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Формула розрахунку передбачає застосування 100% базової величини для першого члена сім’ї та такого ж розміру для кожного наступного. Для дітей та людей з інвалідністю також встановлюватиметься повний розмір базової величини.

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2026 року на соціальні видатки Міністерства соціальної політики з державного бюджету було спрямовано 106 млрд грн. Це на 11,7 млрд грн, або на 12,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомлялося, у 2025 році на соціальні виплати та пенсійні зобов’язання, які адмініструє Мінсоцполітики, з держбюджету було виділено 406,4 млрд грн.

Коли Україна перейде на рівні європейських зарплат?
28.05.2026 14:28 Відповісти
Коли перейде на європейський рівень відповідальності громадян під час виборів.
28.05.2026 14:31 Відповісти
Виходить ніколи.
28.05.2026 14:38 Відповісти
ніколи не кажи ніколи..
28.05.2026 14:55 Відповісти
Якщо обирати на президентів, депутатів людей без певної освіти та досвіду, а просто хлопчиків з народу чи з серіалу, то на європейські зарплати не варто розраховувати
28.05.2026 14:36 Відповісти
Коли настане у громадян відповідальність на виборах та при сплаті податків. Коли чиновники та корупціонери перестануть красти з бюджету через фірми своїх родичів які сидять на замовленнях від влади та роблять оборудки за завищеними цінами, коли будуть реальні посадки на нари різних мідічєй, свинарчуків, та ще різношорстної бандоти, коли суддя буде судити за законом, коли депутати стануть дійсно депутатами, а не депудятлами ну і т.д.
28.05.2026 14:49 Відповісти

