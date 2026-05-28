"Незалежність НБУ ‒ не індульгенція": Гетманцев звинуватив Андрія Пишного у легалізації злочинних доходів

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що незалежність Національного банку України не може розглядатися як "індульгенція" для його керівництва у разі можливих порушень закону.

Про це Гетманцев написав у Telegram на тлі дискусій навколо голови НБУ Андрія Пишного.

"Національний банк є незалежною інституцією та інституцією, яка безперечно відбулася. І ми безперечно поважаємо незалежність Національного банку, як інституції", ‒ заявив він.

Водночас очільник податкового комітету наголосив, що політична незалежність регулятора не означає захищеності його керівництва від відповідальності.

"Водночас помилково сприймати політичну незалежність установи, як індульгенцію керівника від злочинів, в тому числі, спрямованих на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом та ухилення від оподаткування", ‒ наголосив Гетманцев.

Він також додав, що керівництво НБУ "усвідомлювало ризики протиправної діяльності та її невідворотні наслідки".

Раніше голова фінансового комітету парламенту критикував Пишного за регуляторну політику та участь у сумнівних схемах.

"Андрій Пишний виступив із критикою нашого законопроекту про податок на надприбутки банків у війну, обґрунтовуючи позицію тим, що рішення начебто відлякує інвесторів. Натомість вважаю, що інвесторів насправді відлякує найбільша фінансова пральня, створена за безпосереднього сприяння голови Нацбанку та його друзів у Сенсбанку", ‒ зазначив Гетманцев.

Як повідомлялося, 22 травня Нацбанк заявив, що збереження ставки податку на прибуток банків на рівні 50% у нинішніх умовах може створювати ризики для подальшого кредитного зростання та обмежувати здатність банків у достатніх обсягах підтримувати економіку під час війни та у період післявоєнного відновлення.

Нагадаємо, на початку грудня 2025 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році".

У жовтні парламент також підтримав у першому читанні законопроєкт №14097. Ним передбачалося тимчасове встановлення на 2026 рік ставки податку на прибуток банків на рівні 50%, а також заборона зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків попередніх періодів.

одне тільки ,,незалежність,, звучить як анекдот....
28.05.2026 14:04 Відповісти
Сенсбанк "чорна" конячка?
28.05.2026 14:07 Відповісти
Історія із золотом,затриманим в Угорщині,ще буде мати своє продовження.
28.05.2026 14:10 Відповісти
Зебіли хочуть спихнути професіонала,і поставити свою якусь "сосну"чи "дуба".
28.05.2026 14:10 Відповісти
Ви написали професіонал- наведіть приклади. А те що він не помічав відмивання грошей, це кожна собака знає. Не помічав- це може бути , бо як раз не професіонал, або хабар. Він, коли смаженим завоняє- звісно скаже що не знав, бо тямив, а коли не тямить, то це називається-.....
28.05.2026 14:25 Відповісти
Державний устрій України на сьогодні - Клоунократія !!!
28.05.2026 14:12 Відповісти
Обоє рябоє.
28.05.2026 14:13 Відповісти
Невже зєміндічі легалізують злочинне бабло через НБУ?
28.05.2026 14:19 Відповісти
Пишний давно має сидіти, ще за роботу в Ощадбанку. Всі про все знають.
28.05.2026 14:23 Відповісти

