Країни Балтії вивчають досвід "Метінвесту" Ахметова з будівництва укриттів, ‒ Politico

Країни Балтії почали активно вивчати український досвід цивільного захисту на тлі зростання загрози дронових атак і порушень повітряного простору з боку Росії. Компанія "Метінвест" Ріната Ахметова вже провела попередні перемовини з урядами регіону щодо можливого будівництва укриттів.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, останніми тижнями компанії та представники влади країн Балтії зверталися до українських виробників і фахівців із цивільного захисту для консультацій щодо закупівлі та облаштування бомбосховищ.

"Це невеликі країни. Вони намагаються знайти найкращі рішення для захисту від можливої російської агресії, щоб убезпечити своїх людей", ‒ пояснив генеральний директор Української ради оборонної промисловості Ігор Федірко в коментарі Politico під час форуму GLOBSEC у Празі.

Причиною посиленого інтересу стали регулярні інциденти з безпілотниками у країнах Балтії. Минулого тижня у Литві після порушення повітряного простору дроном до укриття евакуювали президента та прем’єр-міністра, а мешканців Вільнюса закликали терміново перейти в безпечні місця.

У виданні зазначають, що занепокоєння в регіоні зростає на тлі масштабних атак росії по Україні із застосуванням сотень дронів і ракет. Балтійські уряди вважають, що навіть обмежене загострення може створити критичне навантаження на системи ППО та цивільного захисту.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков підтвердив виданню, що компанія вже обговорювала з урядами країн Балтії можливість зведення укриттів для захисту населення від дронових атак.

Після початку повномасштабної війни "Метінвест" почав виробляти як цивільні укриття, так і захисні конструкції для фронту, зокрема наземні та підземні сховища для військових позицій і систем захисту техніки від ракетних та дронових ударів.

"Будь-хто може побудувати бомбосховище, але справжню цінність має тактичне ноу-хау", ‒ зазначив Риженков.

Зростання кількості атак дронів уже впливає навіть на ринок нерухомості в країнах Балтії: у Литві забудовники дедалі частіше пропонують підвальні та укріплені приміщення як потенційні укриття. У цьому контексті балтійські держави намагаються якнайшвидше переймати український досвід, оскільки європейські спецслужби попереджають про можливе посилення військової загрози з боку росії у найближчі роки.

Як відомо, "Метінвест" розробляє та постачає на передову спеціальні сталеві укриття-криївки, які за правильної установки здатні витримувати артилерійські обстріли.

Компанія також збудувала два підземних госпіталі на лінії фронту: другий ‒ за стандартами NATO Role 2 ‒ завершили минулого року, а перший уже допоміг врятувати понад 6 000 військових.

Крім того, в Одесі "Метінвест" звів підземний навчальний хаб для курсантів Військової академії в межах проєкту "Сталева мрія", щоб забезпечити безперервність навчання під час повітряних тривог.