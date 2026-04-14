Захист для ППО Hawk та сталеві "криївки" для військових: "Метінвест" Ахметова трансформує оборонний напрям

Група "Метінвест" поступово трансформує свою участь в обороні України, розвиваючи виробництво захисних конструкцій, укриттів і спеціалізованої продукції.

На окремі з цих рішень вже є комерційний попит, розповів операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко в інтерв’ю журналісту Роману Цимбалюку.

За його словами, через втрату активів у Маріуполі, Авдіївці та зупинку виробництва у Покровську ресурси компанії обмежені, тому вона не має можливості повністю забезпечити військових продукцією безкоштовно. Тому зараз частина виробів передається як допомога, але водночас окремі напрями переводяться у комерційну площину.

Мироненко зауважив, що наразі оборонний напрям перебуває на етапі трансформації: зокрема, йдеться про вдосконалення продукції та проходження офіційних випробувань і сертифікації Міністерства оборони. Це дозволить масштабувати виробництво та інтегрувати його у системні закупівлі.

Веред ключових розробок компанії – захисні екрани для техніки, розповів Мироненко. За його словами, універсальних рішень у цій сфері немає, тож для кожної машини і навіть підрозділу створюються індивідуальні конструкції.

Він додав, що високі оцінки отримала також розробка спеціальних протиуламкових конструкцій для радарів і модулів управління комплексів Patriot, Aster і Hawk, які захищають техніку і персонал під час атак.

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Паралельно "Метінвест" розвиває і напрям підземних укриттів із хвилястої сталі – "криївок", які військові прозвали "бочками".

За словами Мироненка, вони використовуються для бойових позицій, командних пунктів, шпиталів і роботи операторів дронів. Такі конструкції виготовляються зі сталі товщиною близько 2 мм і встановлюються на глибині 4-5 метрів із додатковим перекриттям. Правильно облаштовані укриття здатні витримувати навіть удари керованих авіабомб (КАБів), зауважив представник "Метінвесту".

"Були випадки прямих влучань – укриття витримували, люди залишалися живими", – зазначив Мироненко.

Він додав, що компанія також будує унікальні для Європи мобільні госпіталі – їх конфігурація розробляється спільно із медиками, з урахуванням кількості операційних, реанімаційних і стабілізаційних відділень, які потрібні на конкретній ділянці фронту.

Також "Метінвест" почав розвивати наземні укриття-"Цитаделі": їх можна встановлювати в містах, на підприємствах, електростанціях і в портах. За результатами випробувань, такі конструкції витримують уламки мін калібру 80 мм і артилерійських снарядів 122 і 152 мм.

Мироненко також зазначив, що співпраця з військовими організована через прямі звернення підрозділів. Пріоритет надається частинам на лінії фронту, насамперед на ключових напрямках – Донецькому та Запорізькому.

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Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення група "Метінвест" Ріната Ахметова спрямувала на підтримку України 9,72 млрд грн, із яких 5,2 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт". Також компанія входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку вона вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти в Україні.