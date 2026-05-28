Уряд оновив правила поводження з трофейним військовим майном: що змінилося?

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про оновлення правил поводження з трофейним військовим майном. Зміни встановлюють чітку процедуру його передачі та формують правові підстави для більш ефективного використання в інтересах оборони та міжнародної співпраці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Що змінилося?

Документ визначає випадки, коли трофейне майно може передаватися, а також механізм його передачі. Окремо передбачена можливість експорту трофейного озброєння і техніки державними замовниками в межах міжнародних договорів України без необхідності додаткового отримання спеціальних повноважень.

"Ми створюємо зрозумілу систему, яка дозволяє швидко приймати рішення щодо використання трофейного майна. Це дає можливість ефективно залучати його до потреб оборони, а також використовувати для розвитку виробництва, ремонту і модернізації техніки. Окремо відкриваємо більше можливостей для міжнародної взаємодії у сфері безпеки", - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Очікується, що реалізація рішення має пришвидшити залучення трофейного майна в оборонні процеси, посилити виробничі можливості та розширити співпрацю з міжнародними партнерами.

