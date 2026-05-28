Наслідки війни в Ірані: МЕА прогнозує найбільше за 10 років зростання інвестицій у газ і вугілля

Світові інвестиції в енергетику поточного року сягнуть $3,4 трлн, а пріоритети фінансування дедалі більше визначатимуться енергетичною безпекою на тлі війни на Близькому Сході та перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку.

Про це свідчить звіт Міжнародного енергетичного агентства, передає Liga.net.

Як повідомляється, близько $2,2 трлн буде спрямовано на електромережі, накопичувачі енергії, низьковуглецеве паливо, атомну енергетику, відновлювані джерела, енергоефективність та електрифікацію.

Ще приблизно $1,2 трлн вкладуть у нафту, природний газ і вугілля.

Інвестиції в нафтовий сектор

За прогнозами МЕА, попри високі ціни на нафту, інвестиції в нафтовий сектор цьогоріч скоротяться третій рік поспіль і опустяться нижче $500 млрд.

Газова галузь

Водночас вкладення у природний газ зростуть до $330 млрд – це стане найвищим показником за останнє десятиліття.

Зазначається, що основним драйвером зростання стане хвиля нових проєктів зі скрапленого природного газу, зокрема в США та Катарі.

Вугільний сектор

При цьому інвестиції у вугільний сектор зростуть до $180 млрд – максимуму з 2012 року.

Майже 70% глобальних витрат на видобуток і постачання вугілля припадатиме на Китай. Окрім того, частина азійських країн, які найбільше постраждали від нинішньої кризи, можуть продовжити роботу вугільних електростанцій для посилення енергетичної безпеки.

Електренергетика

Найбільший обсяг фінансування й надалі отримуватиме електроенергетика.

Так, інвестиції в електропостачання та інфраструктуру в 2026 році наблизяться до $1,6 трлн, а з урахуванням кінцевої електрифікації – до $2 трлн.

Витрати на електромережі можуть зрости майже на 20% прівняно з минулим роком, до $550 млрд, тоді як інвестиції у системи зберігання енергії перевищать $100 млрд.

Відновлювана енергетика також збереже провідну роль: інвестиції становитимуть близько $665 млрд, із яких $365 млрд припаде на сонячну енергетику. На низьковуглецеві джерела припадає понад 70% глобальних інвестицій у виробництво електроенергії.

Нагадаємо, відновлювані джерела енергії минулого року вперше стали найбільшим джерелом електроенергії в світі, випередивши вугілля. Частка зростання світового попиту на електроенергію, що покривається за рахунок сонячної енергії торік склала 75%.

Попит на нафту

Раніше повідомлялося, що виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль попередив, що обсяг комерційних запасів нафти скорочується прискореними темпами.

До того видання Bloomberg писало, що світовий попит на нафту цього року буде зростати повільніше, ніж очікувалося, – попереднє таке повільне зростання спостерігалося під час пандемії коронавірусу.

Управління енергетичної інформації США заявило, що попит на нафту в світі цьогоріч зросте лише на 200 тис. барелів на день, що менше від прогнозу, який був до початку війни в Ірані, в 1,2 млн барелів на день.

Міжнародне енергетичне агентство бачить похмуріші перспективи, оскільки світове споживання скоротиться на 420 тис. барелів на день у 2026 році, порівняно з прогнозом зростання на 1,3 млн барелів на день до початку конфлікту на Близькому Сході.