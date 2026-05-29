Ціни на нафту пішли вниз на тлі повідомлень про можливу угоду про припинення вогню між США та Іраном

29 травня ціни на нафту знизилися більш ніж на 1% і прямують до найбільшого тижневого падіння з початку квітня після повідомлень про те, що США та Іран досягли домовленості про продовження угоди щодо припинення вогню.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent із поставкою в липні просіли на 1,1%, або на $1,04, до $92,67 за барель станом на 03:30 за Гринвічем. Контракти на американську нафту впали на $1,26, або на 1,4%, до ‒ $87,64 за барель.

За тиждень ціна Brent знизилася на 10,5% ‒ це найпомітніше падіння з тижня, що завершився 6 квітня, тоді як WTI втратила 9,2% ‒ найбільше зниження з тижня, що завершився 13 квітня.

"Консенсус полягає в тому, що конфлікт завершено, і угода неминуча. Поки цей наратив зберігається, сира нафта має потенціал для продовження зниження до лінії підтримки тренду на рівні близько $80", ‒ зазначив аналітик IG Тоні Сікамор.

Останніми днями ринок демонструє підвищену волатильність, і для обох ключових марок розмах коливань сягав $6 на тлі суперечливих сигналів щодо можливого завершення тримісячної війни між США та Ізраїлем проти Ірану й імовірного відновлення роботи Ормузької протоки.

Рівень судноплавного руху через цей морський коридор і досі становить лише незначну частину довоєнного обсягу. В ING зазначили, що відкриття протоки могло б одразу послабити напругу на ринку нафти, однак строки повного відновлення лишаються неясними.

"Видобуток нафти значно скоротився з часів війни, виробники зупинили виробництво, щоб впоратися з обмеженнями у сховищах. Нафтопереробні заводи в регіоні повинні збільшити обсяги виробництва. Це займе час, враховуючи, що частина цієї інфраструктури була мішенню атак на початку конфлікту", ‒ йдеться в записці ING.

Як повідомлялося, напередодні Вашингтон і Тегеран погодили попередній варіант 60-денного меморандуму про взаєморозуміння. Ідеться про 60-денний період продовження режиму припинення вогню та старт переговорів щодо ядерної програми Ірану.

За даними джерел, ключові параметри вже узгоджено, а фінальне рішення має бути ухвалене вищим політичним керівництвом. У проєкті йдеться про обговорення гарантій вільного проходження суден через Ормузьку протоку без зборів та обмежень. Окрім цього, передбачено поступове зняття військової блокади відповідно до темпів відновлення комерційного судноплавства.