Уряд спростив механізм звільнення від експортного мита на сою та ріпак: що змінилося для аграріїв?

Кабінет Міністрів оновив механізм підтвердження права сільськогосподарських товаровиробників і кооперативів на звільнення від сплати експортного мита за власно вирощену сою та ріпак.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Що змінилося для виробників?

Запроваджено новий Порядок верифікації виробників і кооперативів, який працюватиме автоматично через Державний аграрний реєстр (ДАР). Це дасть змогу підтверджувати право експортерів на звільнення від експортного мита без додаткових бюрократичних процедур ‒ без висновків Торгово-промислової палати.

Паралельно Уряд визнав недійсними низку постанов, практичне застосування яких призводило до численних скарг агровиробників через складність та недосконалість механізму підтвердження походження продукції.

Звільнення від сплати експортного мита надаватиметься в межах обсягів власно вирощених у поточному маркетинговому році сої та/або ріпаку, а також залишків врожаю попереднього маркетингового року ‒ починаючи з 2026/2027 маркетингового року.

3 грудня 2025 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1570, якою було визначено механізм моніторингу експорту сої та ріпаку. Документ передбачав щомісячний моніторинг, що здійснювало Мінекономіки, аби перевірити відповідність експортних обсягів даним Державного аграрного реєстру щодо фактично вирощеної продукції, підтвердженої висновками Торгово-промислової палати. У разі виявлення розбіжностей між експортом і фактичними обсягами вирощеного врожаю Торгово-промислова палата була зобов’язана анулювати відповідні експертні висновки.

Нагадаємо, 24 квітня 2026 року Міністерство економіки анонсувало впровадження оновлених підходів до контролю походження сої та ріпаку, які мають підвищити прозорість експорту, забезпечити його прогнозованість і синхронізацію з даними Державного аграрного реєстру (ДАР).

Як повідомлялося, у 2026/27 маркетинговому році Україна планує збільшити площі під соняшником і ріпаком за рахунок скорочення посівів сої, при цьому загальна площа під олійними культурами за умови сприятливих весняних погодних умов залишатиметься стабільною.