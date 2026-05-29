Український агроекспорт у травні сповільнився після квітневого рекорду: статистика за культурами
За першу половину травня обсяги експорту агропродукції з України скоротилися до 2,3 млн тонн, що на 10% менше порівняно з аналогічним періодом квітня.
Кукурудза залишалася ключовим драйвером аграрного експорту у травні, тоді як постачання соняшникової олії поступово зміщуються в бік залізничної логістики, повідомляє UkrAgroConsult.
Експортна логістика
Квітень став рекордним місяцем у сезоні 2025/26 з обсягом відвантажень понад 5 млн тонн. Такий показник є нетиповим для весняного періоду, коли експорт зазвичай поступово знижується.
До рекордних результатів у квітні призвели кілька факторів:
- затягнута збиральна кампанія кукурудзи;
- низькі обсяги експорту пшениці в зимовий період;
- високий попит на кукурудзу з боку Туреччини та країн ЄС;
- обережна поведінка виробників на тлі глобальної невизначеності.
За даними Адміністрації морських портів, лише у квітні зафіксовано понад 500 випадків застосування БпЛА проти логістичних об’єктів.
Як і раніше, основним драйвером аграрного експорту залишається кукурудза.
У першій половині травня структура експорту була такою:
- кукурудза – 1,16 млн тонн;
- пшениця – 0,55 млн тонн;
- соняшникова олія – 0,2 млн тонн;
- шроти – 0,18 млн тонн.
Нагадаємо, станом на 25 травня обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України у 2025/2026 маркетинговому році становив 32,8 млн тонн, що на 5,4 млн тонн, або 14% менше порівняно з аналогічним періодом попереднього сезону.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів запустив експериментальний проєкт із впровадження механізму належної перевірки сільськогосподарської продукції, що експортується до країн Європейського Союзу.
