Український агроекспорт у травні сповільнився після квітневого рекорду: статистика за культурами

За першу половину травня обсяги експорту агропродукції з України скоротилися до 2,3 млн тонн, що на 10% менше порівняно з аналогічним періодом квітня.

Кукурудза залишалася ключовим драйвером аграрного експорту у травні, тоді як постачання соняшникової олії поступово зміщуються в бік залізничної логістики, повідомляє UkrAgroConsult.

Експортна логістика

Квітень став рекордним місяцем у сезоні 2025/26 з обсягом відвантажень понад 5 млн тонн. Такий показник є нетиповим для весняного періоду, коли експорт зазвичай поступово знижується.

До рекордних результатів у квітні призвели кілька факторів:

затягнута збиральна кампанія кукурудзи;

низькі обсяги експорту пшениці в зимовий період;

високий попит на кукурудзу з боку Туреччини та країн ЄС;

обережна поведінка виробників на тлі глобальної невизначеності.

За даними Адміністрації морських портів, лише у квітні зафіксовано понад 500 випадків застосування БпЛА проти логістичних об’єктів.

Як і раніше, основним драйвером аграрного експорту залишається кукурудза.

У першій половині травня структура експорту була такою:

кукурудза – 1,16 млн тонн;

пшениця – 0,55 млн тонн;

соняшникова олія – 0,2 млн тонн;

шроти – 0,18 млн тонн.

Нагадаємо, станом на 25 травня обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України у 2025/2026 маркетинговому році становив 32,8 млн тонн, що на 5,4 млн тонн, або 14% менше порівняно з аналогічним періодом попереднього сезону.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів запустив експериментальний проєкт із впровадження механізму належної перевірки сільськогосподарської продукції, що експортується до країн Європейського Союзу.