Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Експорт сільськогосподарської продукції
15 0

Український агроекспорт у травні сповільнився після квітневого рекорду: статистика за культурами

Український агроекспорт у травні сповільнився після квітневого рекорду: статистика за культурами

За першу половину травня обсяги експорту агропродукції з України скоротилися до 2,3 млн тонн, що на 10% менше порівняно з аналогічним періодом квітня.

Кукурудза залишалася ключовим драйвером аграрного експорту у травні, тоді як постачання соняшникової олії поступово зміщуються в бік залізничної логістики, повідомляє UkrAgroConsult.

Експортна логістика

Квітень став рекордним місяцем у сезоні 2025/26 з обсягом відвантажень понад 5 млн тонн. Такий показник є нетиповим для весняного періоду, коли експорт зазвичай поступово знижується.

До рекордних результатів у квітні призвели кілька факторів:

  • затягнута збиральна кампанія кукурудзи;
  • низькі обсяги експорту пшениці в зимовий період;
  • високий попит на кукурудзу з боку Туреччини та країн ЄС;
  • обережна поведінка виробників на тлі глобальної невизначеності.

За даними Адміністрації морських портів, лише у квітні зафіксовано понад 500 випадків застосування БпЛА проти логістичних об’єктів.

Як і раніше, основним драйвером аграрного експорту залишається кукурудза.

У першій половині травня структура експорту була такою:

  • кукурудза – 1,16 млн тонн;
  • пшениця – 0,55 млн тонн;
  • соняшникова олія – 0,2 млн тонн;
  • шроти – 0,18 млн тонн.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, станом на 25 травня обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України у 2025/2026 маркетинговому році становив 32,8 млн тонн, що на 5,4 млн тонн, або 14% менше порівняно з аналогічним періодом попереднього сезону.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів запустив експериментальний проєкт із впровадження механізму належної перевірки сільськогосподарської продукції, що експортується до країн Європейського Союзу.

Автор: 

пшениця (230) експорт (4218) кукурудза (151) олія (115)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 