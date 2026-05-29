"Енергоатом" отримав постійну ліцензію на зберігання відпрацьованого ядерного палива

НАЕК "Енергоатом" отримав ліцензію на етап життєвого циклу "експлуатація ядерної установки" для Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Відповідні дозвільні документи голова Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков передав керівнику експлуатуючої організації ‒ т.в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Павлу Ковтонюку.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Отримана ліцензія підтверджує, що технології, інфраструктура, системи безпеки та персонал сховища відповідають найвищим вимогам ядерної та радіаційної безпеки, а також міжнародним стандартам у сфері поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

Рішення про її видачу стало результатом державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки матеріалів обґрунтування заявки, а також інспекційної перевірки експлуатуючої організації.

До отримання цієї ліцензії Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива працювало на підставі окремого дозволу на введення в експлуатацію.

"Видача ліцензії на етап життєвого циклу "експлуатація ядерної установки" ЦСВЯП означає завершення процесу створення власної системи безпечного поводження з відпрацьованим ядерним паливом в Україні. Важливо, що експлуатація ЦСВЯП забезпечить дотримання вимог з ядерної та радіаційної безпеки, а також стандартів МАГАТЕ", – пояснив голова Держатомрегулювання.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, "Енергоатом" виконує домовленості з Westinghouse Electric Sweden AB, яка є підрозділом американської Westinghouse, щодо локалізації виготовлення компонентів, що застосовуються у паливних збірках.

Відокремлений підрозділ "Атоменергомаш" уже отримав необхідні матеріали для виробництва першої партії хвостовиків паливних збірок для реакторів ВВЕР-1000. Виготовлення цієї партії триватиме близько чотирьох місяців.

У листопаді минулого року "Енергоатом" підписав угоду з Westinghouse Electric Sweden AB (Швеція) на постачання обладнання для виробництва паливних збірок для реакторів ВВЕР-1000 на суму $21,1 млн.