Ціни на газ в Україні: для кого зміняться тарифи у червні?. ІНФОГРАФІКА

Українські газопостачальні компанії оприлюднили ціни на природний газ на червень 2026 року. Частина постачальників пропонує фіксовані річні тарифи, тоді як інші ‒ як річні, так і місячні пакети. У результаті для окремих споживачів літні платежі можуть бути нижчими.

Про це повідомляють "Новини.LIVE".

Скільки коштуватиме газ у червні?

За даними ринку, наразі послуги постачання газу надають вісім компаній. Із них чотири працюють виключно з річними тарифами, тоді як інші пропонують також місячні цінові пропозиції.

Річні тарифні плани на початку літа залишаються незмінними, оскільки в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення цін для населення. Відповідно, вартість газу утримується в межах від 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Водночас місячні тарифи в червні знизяться і коливатимуться в діапазоні від 8,46 до 28,49 грн за кубометр.

Близько 98% побутових споживачів (понад 12 млн домогосподарств) отримують газ від ГК "Нафтогаз України". Для них діє фіксований тариф 7,96 грн за кубометр, який, як очікується, залишатиметься чинним до кінця квітня 2027 року.

Чи зміниться вартість доставки газу у червні?

У 2026 році НКРЕКП двічі переглядала тарифи на доставку газу, однак ці зміни не зачепили побутових споживачів.

Відповідно до постанови №2163, зростання вартості доставки стосувалося лише непобутових споживачів:

з січня тариф підвищено до 1,69 грн за кубометр на місяць (без ПДВ);

з квітня ‒ до 1,99 грн за кубометр на місяць (без ПДВ).

Інших змін у тарифах не відбулося, тому в червні населення й надалі сплачуватиме за чинними розцінками. Вартість доставки розраховується індивідуально, залежно від обсягу споживання за газовий рік (з 1 жовтня до 30 вересня), поділеного на 12 місяців. Тарифи є фіксованими для кожного регіону.

Окремі споживачі можуть бути звільнені від оплати доставки газу у таких випадках:

у разі руйнування або пошкодження житла внаслідок обстрілів;

за наявності аварійної ситуації, спричиненої бойовими діями;

якщо будинок був фізично відключений від газової мережі.

Нагадаємо, 26 травня Нацкомісія з енергетики ухвалила нову модель формування тарифів для підземних сховищ газу відповідно до європейських стандартів. Замість застарілого підходу "витрати+" для оператора підземних сховищ газу запроваджується стимулювальна система тарифоутворення, яка відповідає вимогам європейського регулювання.

Як повідомлялося, 20 травня ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" вперше з січня 2022 року провело реалізацію природного газу на "Українській енергетичній біржі".