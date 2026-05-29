За неоновлені дані можуть оштрафувати на 200% вартості товару та забрати ліцензію: Податкова запускає новий сервіс для бізнесу

Державна податкова служба запускає новий електронний сервіс для бізнесу, який працює у сфері реалізації пального, алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Сервіс має допомогти підприємцям своєчасно відстежувати зміни у ліцензійних даних.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook.

"Бізнесу не завжди просто встежити за всіма змінами у документах та реєстрах. Особливо коли йдеться про ліцензії, РРО/ПРРО та постійні оновлення даних", – зазначила очільниця ДПС.

За її словами, новий сервіс автоматично інформуватиме платників про необхідність оновлення даних у реєстрах ліцензіатів після внесення змін у РРО/ПРРО, книги обліку розрахункових операцій або розрахункові книжки.

У разі змін підприємці повинні оновлювати інформацію в Єдиних реєстрах ліцензіатів:

Єдиному реєстрі ліцензіатів та місць обігу пального;

Єдиному реєстрі ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Чому це важливо?

У разі відсутності оновлення даних бізнес може зіткнутися зі штрафами до 200% вартості реалізованої продукції або навіть ризикувати втратою ліцензії у разі повторних порушень.

Як повідомлялося, Україна щороку зазнає значних фінансових втрат через незаконне виробництво та обіг тютюнової продукції, які обчислюються десятками мільярдів гривень. За підсумками 2025 року бюджет недоотримав 26,5 млрд грн. За умови збереження поточної динаміки, у 2026 році втрати можуть зрости до близько 28 млрд грн.

Раніше голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявляв, що впровадження електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет ("е-Акциз") уповільнюється через надане бізнесу програмне забезпечення, яке фактично не працює. На його думку, за такі збої посадовці мають нести відповідальність аж до втрати посад.