"Метінвест" Ахметова долучився до проєкту МОН із підготовки майбутніх інженерів та технічних фахівців

Міністерство освіти і науки України, Група "Метінвест", ДТЕК та інші партнери запустили проєкт Modern Learning Spaces, що передбачає створення сучасних STEM-просторів в академічних ліцеях по всій Україні. Ініціатива спрямована на подолання дефіциту інженерних і технічних кадрів та підготовку молоді до роботи в ключових секторах економіки.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Метінвест".

У межах проєкту у 2026 році МОН спрямує 1,9 млрд грн на облаштування близько 250 навчальних закладів. У школах планують створити сучасні лабораторії та кабінети природничих дисциплін, де учні зможуть не лише опановувати теорію, а й працювати з обладнанням, проводити досліди та здобувати практичні навички.

У МОН наголошують, що розвиток STEM-освіти є одним із ключових напрямів реформи старшої школи та важливою умовою відновлення країни.

"Україні потрібні інженери, технологи, дослідники й фахівці, які створюватимуть рішення для відновлення країни, розвитку економіки та посилення безпеки", – зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Одним із ключових партнерів проєкту стала "Метінвест": разом із ДТЕК компанія профінансувала роботу спеціальної команди супроводу, яка допомагатиме школам реалізовувати модернізаційні проєкти – від планування ремонтів до встановлення обладнання та контролю якості робіт. На ці потреби компанії спрямували близько 11 млн грн.

У "Метінвесті" зазначають, що підтримка STEM-освіти є частиною довгострокової стратегії формування майбутніх фахівців для української промисловості. Компанія вже багато років розвиває власну освітню екосистему – від STEM-ініціатив для школярів і співпраці з профтехосвітою до навчання в "Метінвест Політехніці" та подальшого працевлаштування.

"Майбутнє української промисловості сьогодні формується у школах, лабораторіях та університетах. Ми прагнемо формувати нове покоління інженерів, яких потребує і сучасна економіка, і майбутня відбудова України", – пояснила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи "Метінвест" Тетяна Петрук.

У компанії підкреслюють, що дефіцит інженерів, фізиків і технічних спеціалістів уже сьогодні є серйозним викликом для металургії, енергетики та інших базових галузей економіки. Саме тому інвестиції в STEM-освіту розглядаються як внесок у формування майбутнього кадрового резерву країни.

Очікується, що до 1 вересня 2026 року 143 пілотні академічні ліцеї розпочнуть навчання в повністю оновлених освітніх просторах. Наприкінці року партнери представлять перший публічний звіт щодо результатів реалізації проєкту.

Як відомо, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним із найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року компанія інвестувала понад 28 млрд грн.

Також її визнано одним із найкращих роботодавців для ветеранів та студентів-інженерів: нині на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Окрім цього, компанія впровадила ініціативу Steel Force, спрямовану на підготовку нового покоління фахівців для відбудови української промисловості після війни.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року група "Метінвест", разом з асоційованими компаніями та спільними підприємствами, сплатила до бюджетів усіх рівнів в Україні 4,3 млрд грн податків і зборів.