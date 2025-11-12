"Метінвест" створює умови для повернення української молоді з-за кордону

Понад 20 українських студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах Великої Британії, пройшли стажування на активах "Метінвесту" за кордоном і в Україні в межах програми Steel Force. Її мета – підтримати українську молодь, дати їй можливість реалізуватися в міжнародній компанії, та залучити до майбутньої відбудови України.

Як розповіли в "Метінвесті", програма стартувала на початку року й викликала великий інтерес серед студентів – компанія отримала майже 90 заявок від молоді. У пілотному етапі взяли участь студенти 16 британських університетів, які пройшли відбір і працювали в командах над реальними бізнес-кейсами компанії під керівництвом менторів – менеджерів "Метінвесту".

Після фінального захисту проєктів 23 учасники отримали можливість пройти оплачуване стажування в країнах присутності компанії – Великій Британії, Швейцарії, Болгарії, Нідерландах, Італії та Польщі. Частина студентів повернулася в Україну, щоб пройти практику в київських офісах компанії.

Молодь стажувалася за індивідуальними програмами у сферах фінансів, інвестицій, інжинірингу, HR і продажів. Протягом трьох місяців учасники отримували практичний досвід, знайомилися з корпоративною культурою, брали участь у проєктах і ініціативах компанії.

"Інвестиції в молодь – це інвестиції в майбутнє "Метінвесту", української промисловості та країни. Ми створюємо гідні умови для повернення молодих українців додому та їхньої професійної реалізації. Такі програми, як Steel Force, допомагають зробити перші кроки в кар'єрі та здобути цінний досвід", – зазначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом групи "Метінвест" Тетяна Петрук.

"Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року компанія вклала більше 28 млрд грн інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

Програма Steel Force також є частиною стратегії компанії, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.

Раніше повідомлялося, що група "Метінвест" увійшла до списку 50 найкращих роботодавців України за версією видання NV та міжнародної компанії Odgers. Цей рейтинг визначив компанії, які створюють найкращі умови для працівників та підтримують персонал під час війни.

Окрім того, група "Метінвест" потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України за версією порталу Delo.ua.

Також стало відомо, що група "Метінвест" увійшла до 30 найкращих роботодавців для ветеранів і ветеранок 2025 року в Україні за версією Forbes Ukraine.

Ну-ну я то думаю що то за очереді на кордоні і всі такі на детек за будущєє дітейахметова.
12.11.2025 17:33 Відповісти
12.11.2025 17:22 Відповісти
12.11.2025 17:25 Відповісти
12.11.2025 17:22 Відповісти
12.11.2025 17:25 Відповісти
Пройдуть практику і до побачення - вони ж не дебіли
12.11.2025 17:25 Відповісти
сейчас молодежь у нас толковая, если увидят мотивацию, то будут работать
13.11.2025 09:07 Відповісти
12.11.2025 17:33 Відповісти
Мені оповідали, що молоді там проходять IQ тести. Ну так, між іншим. Необов'язково.
Тобто, Захід буде розумних залишати собі.
12.11.2025 17:38 Відповісти
Да как сказать. Молодых учёных может им и надо, а трудовые ресурсы им как раз нужны там, где местные не хотят работать
12.11.2025 20:01 Відповісти
Порадьтеся з дешевим популістом зеленським. У нього великий досвід по повернення молоді з закордону, особливо віком 18-22 років!
12.11.2025 17:45 Відповісти
Наші люди в булочну на таксі не їздять...
Наші Прості люди за кордоном не навчаються....
12.11.2025 17:58 Відповісти
3,14здёшь ограниченного человека. Мой кресник выучился в Польше и невесту свою туда-же притянул. Оба получили высшее образование и сейчас работают в Варшаве. Кресник из простой семьи рабочих. Так что не наводите тень на плетень.
12.11.2025 21:00 Відповісти
Для Великої Британії коштів не вистачило ? Я в Польщі теж можу каву попити хоч кожен день....
12.11.2025 21:47 Відповісти
а чем плохо? Там дают образование с европейским дипломом с которым ты после можешь работать в любой стране
13.11.2025 09:04 Відповісти
Оно-то может и правильно, но условий, конечно, для возвращения много. И безопасность, и социальные гарантии. А это может дать только государство
12.11.2025 19:59 Відповісти
"Восток Украины - это тоже Украина. Промышленный регион, жители которого хотят жить достойно, как и каждый украинец. Все должно решиться мирным, дипломатическим путем. Россия - наш друг, наш стратегический партнер", - отметил Ахметов.
ахметов ****** в расию!!!!!
13.11.2025 10:06 Відповісти

