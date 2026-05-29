Втратимо понад 100 мільярдів ВВП та податки: Федерація роботодавців закликала уряд не підвищувати вантажні тарифи "Укрзалізниці"

У разі підвищення вантажних тарифів державної "Укрзалізниці" на 45%, як це передбачає компанія, економічні втрати для бюджету можуть бути значними: йдеться про скорочення ВВП більш ніж на 100 млрд грн, а також зменшення податкових надходжень і зборів. Крім того, це може негативно вплинути і на фінансовий стан самої УЗ, оскільки вантажна база після такого підвищення, ймовірно, ще більше скоротиться.

Про це йдеться в офіційному листі Федерації роботодавців України (ФРУ) до прем’єр-міністра Юлії Свириденко.

ФРУ закликає уряд відмовитися від підвищення тарифів і натомість забезпечити повне покриття збитків пасажирських перевезень за рахунок державного бюджету, а також зосередитися на підвищенні ефективності роботи "Укрзалізниці" та розширенні її вантажного сегмента.

У листі зазначається, що українська промисловість уже працює в складних умовах ‒ скорочення виробництва, дефіцит електроенергії, логістичні обмеження та високі безпекові ризики. За оцінками ФРУ, промислове виробництво залишається на 30-35% нижчим за довоєнний рівень. Водночас під час війни вантажні тарифи "Укрзалізниці" вже зросли більш ніж удвічі, що суттєво збільшило логістичні витрати бізнесу.

Промисловість працює в умовах падіння виробництва

Збитковість пасажирських перевезень і перехресне субсидування

ФРУ також наголошує, що ключовим фактором тарифного навантаження є збитковість пасажирського сегмента. За оцінками федерації, у 2026 році втрати можуть перевищити 25 млрд грн, а їх компенсація фактично відбувається за рахунок вантажних перевезень через механізм перехресного субсидування.

"Підвищення вантажних тарифів використовується як альтернатива підвищенню продуктивності праці та оптимізації витрат "Укрзалізниці"", – зазначають у ФРУ.

Також у федерації звертають увагу, що обсяги вантажних перевезень уже скоротилися більш ніж удвічі порівняно з довоєнним періодом ‒ із понад 300 млн тонн до близько 160 млн тонн у 2026 році. На думку бізнесу, подальше підвищення тарифів лише прискорить перехід вантажів на альтернативні види транспорту та зменшить доходи "Укрзалізниці".

Фінансування пасажирського сегмента та позиція бізнесу

ФРУ нагадує, що уряд уже передбачив 16 млрд грн підтримки пасажирських перевезень у 2026 році, однак цього недостатньо для повного покриття збитків. Федерація пропонує запровадити системний механізм бюджетного фінансування пасажирського сегмента з 2027 року.

За оцінками експертів, підвищення вантажних тарифів на 37% може призвести до скорочення ВВП України приблизно на 96 млрд грн, зменшення валютних надходжень і податкових платежів. У ФРУ зауважують, що нині обговорюється ще вищий рівень зростання тарифів ‒ понад 40%.

Федерація закликає уряд утриматися від підвищення тарифів у 2026 році, забезпечити повне покриття збитків пасажирських перевезень коштом бюджету та зосередитися на підвищенні ефективності роботи "Укрзалізниці" і розвитку її вантажної бази.

Раніше перша заступниця голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Сірко заявила, що "Укрзалізниця" має змінити бізнес-модель, оскільки підвищення вантажних тарифів призводить до втрати вантажопотоків і поглиблює фінансові проблеми компанії.

Як повідомлялося, підвищення вантажних тарифів одразу на 45%, як пропонує "Укрзалізниця", несе ризики скорочення виробництва, втрати мільярдних доходів та послаблення курсу гривні. Водночас пріоритетом залишається забезпечення фінансової стабільності компанії без негативного впливу на економіку країни, експортні можливості та рівень зайнятості в умовах війни.