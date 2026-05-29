Справа на 46 мільярдів: Суд залишив під арештом всі українські активи Жеваго

Північний апеляційний господарський суд 20 травня 2026 року знову підтвердив законність арешту українських активів колишнього власника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго. Арешт було накладено на вимогу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який таким чином забезпечує свій позов на 46 млрд грн щодо збитків, завданих банку та його кредиторам у межах справи № 910/268/23.

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Що виріши суд?

Суд у своєму рішенні врахував надані ФГВФО докази того, що Жеваго не дотримався вимог законодавства, згідно з якими керівники, власники істотної участі та кінцеві бенефіціари неплатоспроможного банку зобов’язані надавати інформацію про всі свої активи та зобов’язання (ст. 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб").

Крім того, протягом тривалого часу він, за даними Фонду гарантування вкладів, намагався приховувати своє майно, яке може бути використане для задоволення позовних вимог.

"У позовах проти пов’язаних осіб збереження активів є одним із найважливіших напрямів роботи. Через складність цієї категорії справ їх розгляд триває роками, справи знову і знову повертаються до попередніх інстанцій, а колишні власники банків докладають колосальних зусиль, щоб приховувати активи і нічого не повертати кредиторам навіть у разі судового рішення про відшкодування збитків", ‒ пояснив заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Віктор Новіков.

Які активи Жеваго заблоковані?

Наразі під арештом залишаються всі українські активи екс-власника банку "Фінанси та кредит", зокрема:

50,3% корпоративних прав ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат";

50,3% статутного капіталу ТОВ "Єристівський ГЗК";

50,3% статутного капіталу ТОВ "Біланівський ГЗК".

